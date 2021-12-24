DENİZLİ (İHA) - Kızılay'dan duyarlı personele madalya

Büyükşehir Ulaşım A.Ş: "Yardımseverlik kanımızda var"

DENİZLİ - Kan bağışı kampanyasına destek vermeye devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin duyarlı personeli Türk Kızılayı tarafından madalya ile ödüllendirildi.

Toplu ulaşımda kaliteli ve güler yüzlü hizmetlerinin yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerine de destek vermeyi sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, geleneksel hale getirdiği "İyi ki varsın #kandostum" sloganıyla hareket eden Türk Kızılayı'na bir kez daha destek oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Tesisleri'nde düzenlenen kan bağışı kampanyasına Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan ve Ulaşım A.Ş. personeli katıldı. Yılda en az 2 kez Büyükşehir Ulaşım A.Ş. olarak kan bağışında bulunduklarını belirterek, uygun şartları taşıyan herkesi kan bağışında bulunmaya davet eden Gökoğlan, her kan bağışının bir hayat kurtardığı anlayışı ile kampanyaya destek verdiklerini söyledi. Önümüzdeki dönemde düzenlenecek kan bağışı kampanyalarına desteğin artarak süreceğini belirten Gökoğlan, daha sonra bugüne kadar 10 kez kan vererek Türk Kızılay'ından madalya almaya hak kazanan 4 Ulaşım A.Ş. personeline madalyalarını ve beratlarını verdi.

"Faydamız olduysa ne mutlu bize"

Bugüne dek 10 kez kan bağışı yapan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. personeli Himmet Bal, kan bağışı yapmanın yaşattığı mutluluğu anlattı. Bal, "Bizim için önemli olan madalya değil, kan vererek vatanımıza, milletimize, insanımıza hizmet etmektir. İhtiyacı olan kişilere faydamız olduysa ne mutlu bize. Tüm çalışma arkadaşlarımı ve vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Ödül töreninin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ personeli, bir kez daha Türk Kızılay'ının kan bağışı kampanyasına destek vererek kan bağışında bulundu.