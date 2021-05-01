Büyükşehir, Ula'ya ek içme suyu sağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir, Ula'ya ek içme suyu sağladı

Büyükşehir, Ula'ya ek içme suyu sağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak için yürüttüğü çalışmalarına Ula'da devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak için yürüttüğü çalışmalarına Ula'da devam ediyor. Bu kapsamda Ula İlçesinde bulunan ve vatandaşlara içme suyu kaynağı oluşturan doğal su gözelerinde çalışma yapıldı. Su kaynaklarından alınıp vatandaşlara aktarılmasında kullanılan hatlarda çalışma yapan ekipler bin 50 metrelik hattın yenileme işlemini tamamladı.

Su miktarları arttı

Karabörtlen, Sarayyanı ve Örnekköy Mahallelerinde bulunan doğal su kaynakları hatlarında yapılan yenileme çalışmasının yanı sıra 15 farklı su gözü daha sisteme dahil edilerek ek içme suyu sağlandı.

Doğal su kaynaklarının korunması ve bakım onarım çalışmalarının yapılması için başlatılan çalışmalar kapsamında 3 mahallede su kaynaklarının toplanması için 3 adet su toplama deposu, 3 adet su toplama deposu tamiratı yapıldı. Ayrıca su kaynaklarının etrafında da bakım onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından Sarayyanı, Örnekköy ve Karabörtlen mahallelerine aktarılan su miktarı yükseldi. Su miktarlarının yükselmesi ile birlikte özellikle yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntısına ciddi bir önlem alındı. - MUĞLA

Büyükşehir, Ula'ya ek içme suyu sağladı
Büyükşehir, Ula'ya ek içme suyu sağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Köylülerin keşfettiği 'Hayat Kaya Mağarası' bölgeye hayat verecek
Köylülerin keşfettiği 'Hayat Kaya Mağarası' bölgeye hayat verecek
Marmaris'te lüks araçta radar tespit cihazı yakalandı
Marmaris'te lüks araçta radar tespit cihazı yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Derya Yanık Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Özcan Deniz Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Büyükşehir, Ula'ya ek içme suyu sağladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 12:30:21. #1.14#

title