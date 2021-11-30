Büyükşehir Ula'da Gölcük ve Kıyra'ya İlave İçme Suyu Sağlıyor

GÖLCÜK, KOCAELİ (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Ula ilçesi Gölcük ve Kıyra mahallelerine ilave içme suyu sağlama çalışmalarına başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri il genelinde ihtiyaç olan bölgelere su kaynağı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak Ula ilçesi Gölcük Mahallesine ilave içme suyu sağlamak çalışmalarına devam ediyor. Bölgeye Üniversite hattından gelen suyun yetersiz olması nedeniyle yeni sondaj kuyusu açıldı. Açılan sondaj kuyusundan 20lt/sn içme suyu sağlandı.

4 bin 350 Metre İçme Suyu Hattı Yapılıyor

MUSKİ ekipleri Gölcük mahallesinde açılan ve su miktarı Gölcük Mahallesinin ihtiyacının üzerinde olan kaynağı Gölcük deposuna aktararak Kıyra Mahallesine yönlendirilecek. Ekipler Kıyra Mahallesinin su ihtiyacını karşılayacak olan proje kapsamında 4 bin 350 metre içme suyu hat yapımına başladı. Kısa sürede tamamlanması beklenen proje sonunda Kıyra mahallesine ilave içme suyu sağlanarak bölgenin önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet