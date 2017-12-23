Büyükşehir Türkü Paşa Raci Alkır'ı Andı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, vefatının 6. yıldönümünde Türkü Paşa Sanatçı Raci Alkır'ı düzenlediği programla andı. İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Erzurum Valisi Azizoğlu, programda yaptığı konuşmada, Raci Alkır'ın Erzurum'un yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerden biri olduğunu ifade etti. Başkan Mehmet Sekmen de, "Türküler yaşanılan tarihsel süreçten bağımsız ele alınamazlar. Türküler Anadolu'da şekillenir, Anadolu türküler de yaşar. Bize Anadolu'yu ve kadim şehrimizi türkülerle anlatan Türkü Paşa Raci Alkır, 60 yıllık sanat hayatına birçok yenilikleri sığdırmış büyük bir sanatçıdır" dedi. "Erzurum dağlarının karı gibi temiz bir yüreğe sahip olan Tatyan Baba, ömrünü Erzurum'a adamış bir dava adamıdır" diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onun davası kültür, gelenek ve her şeyden önemlisi Erzurum'dur. Alvarlı Muhammed Lütfi Efe Hazretleri'nin zikir meclisinde söylediği gazellerle manevi dünyamızı aydınlatan bu gönül adamı, Erzurumlu Emrah, Sümmani Baba gibi nice Hak aşığının eserlerine de mana katmıştır. 'Erzurum Kilidi Mülk-ü İslam'ın', 'Dün Gece Yar Hanesinde', 'Seyreyle Güzel Kudret-i Mevlam Neler Eyler', 'Can Bula Cananını', 'Kadem Bastı Gönül Tahtı', 'Göç Göç Oldu Göçler Yola Dizildi' adlı eserleri, Türkü hafızamıza kazandırmış olan bu gönül adamı, aynı zamanda Erzurum Türkülerinin coşkun bir sesidir. Şehrimizin yetiştirdiği mümtaz şahsiyet, değerli sanatçımız Raci Alkır'ı vefatının 6. yıldönümünde rahmet ve şükranla anıyorum."



"POPÜLER KÜLTÜR TÜRKÜLERİ YOK EDİYOR"



Başkan Sekmen, popüler kültürün örf, adet ve gelenekleri yok ettiği gibi Türkülere de zarar verdiğini bildirdi. Sekmen, şöyle dedi: "Küreselleşme ve popüler kültürün etkisiyle oluşturulan ötekileşmeyle yerel değerler ve kültürel zenginlikler hızla yok oluyor. Özellikle popüler müzikle çığırından çıkan görsel mesajlar ve oluşturulan görsel ve işitsel kirlilik, tüm toplumsal yapıyı alt üst edecek konuma ulaşmıştır. Bu dejenerasyondan en çok zarar gören şey kuşkusuz halk türküleridir. Halk türkülerinin popüler kültür karşısında yok edilmesine, metalaştırılmasına, tarihinden kopartılmasına karşı durmak hepimizin vatandaşlık görevidir. Bu nedenle tarihimize, kültürümüze ve geleneklerimize sahip çıkmalı, geçmişimizi çocuklarımıza ve gelecek kuşaklara çok iyi anlatmalıyız." Konuşmaların ardından sanatçılar Vahit Alkır, Aysun Güntekin, Mehmet Çalmaşur, Muharrem Akkuş, Lütfü Ortakale ve Metin Solmaz, Tatyan Baba'nın seslendirdiği türküleri vatandaşlarla birlikte seslendirdi. Raci Alkır'ın oğlu TRT Sanatçısı Vahit Alkır, gecede yaptığı konuşmada, vefanın önemine dikkati çekerek, Başkan Mehmet Sekmen'e düzenlenen programdan ötürü şükranlarını sundu. - ERZURUM