Büyükşehir, Tarsus'a Yeni Bir Okuma Salonu Kazandırıyor

TARSUS, MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir, Tarsus'ta konutlaşmanın hızla devam ettiği yeni yerleşim alanı olan Altaylılar Mahallesi'nde bulunan Ötüken Vadi Park içerisine bir okuma salonu kazandırıyor. Okuma salonu, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı Kültürel Tesisler Şube Müdürlüğü çatısı altındaki Kütüphane Şefliği'nin sorumluluğunda olacak.

Mahalle sakinleri istedi, Büyükşehir yerine getirdi

Mahalle sakinlerinin okuma salonu talebi üzerine harekete geçen Büyükşehir ekipleri, çalışma kapsamında ilk olarak üst katı Kadın ve Çocuk Atölyesi olarak kullanılan binanın alt bölümünde yer alan kemerlerin arasındaki boşlukları alüminyum doğramalarla kapattı. İç kısımda mutfak, personel ofisi, tuvalet, arşiv, okuma ve çalışma alanları yer alan, ferah ortamıyla dikkat çeken Ötüken Vadi Park Okuma Salonu, önümüzdeki günlerde hizmete girecek. Ekipler, ayrıca özel gereksinimli vatandaşların rahatça kullanabilmesi için engelli rampaları da yerleştirdi.

Okuma salonu için tüm ayrıntılar düşünüldü

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi'nde Yapım Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'nde görevli İnşaat Mühendisi Oğuzhan Özerden, salonun tüm vatandaşların kullanımına uygun yapıldığını dile getirerek, "Öncelikle burada merdiven ve engelli vatandaşlarımız için engelli rampası yapılmıştır. Daha sonra alüminyum doğramadan, alüminyum giydirme cephe yapılmıştır" dedi.

Yapım Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'nde görevli Makine Mühendisi Murat Şahin ise "Muhtarımızın ve vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in katkılarıyla çok amaçlı salonumuzu inşa etmiş bulunmaktayız. Vatandaşımızın rahat, konforlu bir zaman geçirebileceği bir alan olarak düşünüldü. Kışın soğuktan, yazın da sıcaktan etkilenmemeleri için 2 tane 48 bin Btu'luk klima, 1 tane 9 bin Btu'luk klima monte edildi. WC'ler ve ortak kullanım alanları hijyenik şartlara tamamen uymaktadır. Hijyenik klozetler, hijyenik lavabolar, fotoselli bataryalar ve fotoselli kağıtlar olmak üzere tamamıyla temassız çalışan malzemeler, ürünler seçilmiştir" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 24. 9. 2021 08: 26: 36

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