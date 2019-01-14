Büyükşehir, Suda Bir Yılda Yüzde 27 İndirime Gitti

GASKİ Genel Kurulu için toplanan meclis, suda yüzde 12 oranında indirime gitme kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi, daha önce 2018 Ocak ayında yüzde 15 oranında düşürdüğü su tarifesini güncelleyerek, bir yılda toplamda yüzde 27 oranında suda indirime gitmiş oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısının birinci bileşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında gerçekleştirildi. Bileşimde, görüşülen 42 gündem maddesinin 41'i oybirliğiyle 1'i oy çokluğuyla ilgili komisyona gönderildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan Düzbağ Projesi'nin 43 gün içinde tamamlanacağını aktararak, Kahramanmaraş'tan doğan Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e ulaştıracaklarını anlattı.

Her dönemin akıllarda kalan büyük işleri vardır

Yapılan işin ne kadar büyük bir iş olduğunun farkına varılmasını isteyen Şahin, "Bu meclis çok büyük bir işe imza attı, bu tam 1 milyar TL'lik bir yatırım. Bir belediye yatırımının nasıl bir devlet yatırımına dönüştürüldüğüne tanıklık ettik. GASKİ'nin bu projesi sayesinde yılda 125 milyonluk elektrik masrafı şehrin cebinde kalacak. Bu tasarruf zamanla vatandaşa yansıyacak. Aslında bu, meclisin başarısı, meclisin becerisidir. Proje ve kaynak üretme kapasitesi olan GASKİ'nin sayesinde hükumetin yatırım programında olmamasına rağmen büyük uğraşlar ve çabaların ardından Melen'den sonra en büyük su yatırımı olan Düzbağ İçmesuyu Projesi'ni, iki yılda tamamlama noktasına getirdik. Bir yılda suda yüzde 27 indirim yapan başka bir şehir yok. Bu iş, yetişmiş beşeri sermaye istiyor. GASKİ'nin bütün teknik ekibine teşekkür ediyorum. En önemlisi bu kaynağa bütçe üretmektir. Bütçe üretme noktasında cumhurbaşkanımıza, hükumetimize ve ilgili bakanlıklara çok teşekkür ediyorum. Kayıp kaçak önlemeye yönelik çalışmalara, gerekli altyapı ve teknolojik yatırımlara devam edeceğiz. Her dönemin akıllarda kalan büyük işleri vardır. Düzbağ bu dönemde yapılan en önemli işlerden biridir. Tüm meclis üyelerinin bu projeye büyük katkıları oldu, hepinize teşekkür ediyorum. 15 artı 12 toplamda yüzde 27 indirim yapmış olduk, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Bunu bu meclis başardı, birlikte başardık" dedi.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Düzbağ İçmesuyu Projesi'ne dönük çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesinin bir önceki gelir ve giderleriyle bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetimi için "Denetim Komisyon Üye" seçimi yapıldı. Buna göre Gülhan Dinç, Salih Uygur, Ümmügülsüm Avcı, Bekir Aksoy ve Cuma Altınbaş komisyon üyeliğine seçildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA