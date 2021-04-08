Büyükşehir Soma'da muhtarları dinledi
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Büyükşehir Soma'da muhtarları dinledi

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Büyükşehir Soma'da muhtarları dinledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, ilçe ziyaretlerine tüm hızıyla devam ederken, ilçelerde mahalle muhtarlarına konuk olarak taleplerini bire bir almayı sürdürüyor.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, ilçe programlarında mahalle muhtarlarını ziyaret ederek, taleplerini yerinde dinlemeye devam ediyor.

Soma ilçesini ziyaret eden Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Atatürk Mahallesi Muhtarı Davut Süzek'i ziyaret ederek taleplerini dinledi. İnönü Mahallesi Muhtarı Aziz Çambal'ın da bulunduğu ziyarette Çevirmeci, muhtarların isteklerini dinleyerek not aldı. Çevirmeci daha sonra 13 Eylül Mahallesi Muhtarı İsmail Ata ve Yırca Mahallesi Muhtarı Mustafa Akın'a ziyarette bulundu. Çevirmeci ziyaretinde Muhtar Akın ile birlikte mahalledeki kadınların sabun üretimi yaptıkları eve de ziyarette bulundu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Çevirmeci muhtarlarla fikir alışverişinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnuniyetlerini ifade eden muhtarlar, yapılan çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Ziyaret sonrasında Nuray Çevirmeci, muhtarlar Süzek ve Çambal ile birlikte prestij caddesinde incelemelerde bulundu. İnceleme sonrasında Çevirmeci, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün muhtarlara gönderdiği hediyeleri takdim ederek, muhtarlara çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

Kaynak: Bültenler

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