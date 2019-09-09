Büyükşehir meclisi toplandı

09.09.2019 16:33

Şahin, güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzeti tüm Dünya'ya tanıtmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'ne (GastroAntep) davet etti.

Meclis Toplantı Salonu'nda meclis üyelerine seslenen Şahin, GastroAntep Festivali'nde, Dünya'nın Michelin yıldızlı şeflerinin yanı sıra Türkiye'nin en iyi şefleri üç gün boyunca Gaziantep'te ağırlanacaklarını söyledi.

ŞAHİN: TÜRKİYE GAZİANTEP'TE OLACAK

Başkan Şahin, "İlçelerimizin her birinin ayrı bir güzelliği var. İslahiye'de üzüm ve biber Dünya'nın en iyisi, Nizip'te fıstıkla birlikte zeytinin aroması başka bir lezzet. Kastamonu sarımsağından sonra Araban sarımsağı aromasıyla yarışıyor. Dolayısıyla patlıcan, hayran kabağı, kurutmalık ve daha birçok ürünlerimizi Dünya'nın çeşitli ülkelerinden kentimize gelen şeflere sunacağız. Geçen yıl festivale davet ettiğimiz Michelin yıldızlı şefler, Antep'imizin yerel ürünlerini kullanarak yeni lezzetler ortaya çıkardılar, bu lezzetler kendi ülkelerinde beğeniyle karşılandı, yemeklerinde kullandıkları ürünleri sipariş etmeye başladılar. Özellikle Oğuzeli başta olmak üzere birçok ilçemizden kurutmalıkları, 40 ülke almaya başladı, artık marka olduk, zincir marketlerde kurutmalıkların satışları başladı. Bizim yerel ürünlerimiz için büyük bir pazar oluştu. Artık insanlarımız kendisini geliştirmek için sertifika programlarına katıldı, ürettiği ürünleri festivalde pazarlamak için stant alıyorlar.Geçen yıl göre stant sayımız 10 kat arttı. Hem şehir içinden hem de şehir dışından çok sayıda firma stant için başvurdu. Bu sıradan bir festival değil, GastroAntep Festivali'ne bir kalkınma, bir ihracat, bir istihdam olarak bakıyoruz. Bu işi planlı bir şekilde yaparsak San Sebastián ne söylüyorsa, Lion ne söylüyorsa, Paris ne söylüyorsa, Londra ne söylüyorsa, Gaziantep de aynı şeyi söyleyecektir Bu mutfak çalışmasında sanayicisinden öğrencisine bu konuda söz söyleyen profesyoneline kadar herkes burada olacak, Türkiye Gaziantep'te olacak. Siz meclis üyelerinin katılımıyla da festivalimiz; bir kalkınma modeli, bir Gaziantep modeli, bir kültür modeli, bir sanat modeli olacak" dedi.

Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 dönemi Stratejik Planı Taslak görüşülmesine geçildi. Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Recep Bozdağ, plan hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Kaynak: Bültenler