BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ EYLÜL AYI TOPLANTILARI SONA ERDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, salonda bulunan Meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğünün üst yöneticileri ve basın mensuplarını selamlayarak Meclis toplantısının açılışını gerçekleştirdi.

VALİ USTAOĞLU'NA BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETTİ

Toplantının başında dün annesini kaybeden Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'na başsağlığı dileklerini ileten Başkan Zorluoğlu, "Sayın Valimiz İsmail Ustaoğlu'nun babası Temel amca, dün vefat etti. Biz de dün erkenden İstanbul'a oradan da Düzce Çilimli'ye gidip definde bulunduk. Temel amcaya bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli Valimize ve onun nezdinde tüm akrabalarına, sevenlerine Mevla'm sabırlar ihsan eylesin" dedi.

BAŞKAN ÜSTÜN VE MUHTAR KURT'A SABIR DİLEDİ

Başkan Zorluoğlu, geçtiğimiz hafta annesini kaybeden ve bugün Meclis toplantısına katılan Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün'e de tekrar başsağlığı dileğinde bulundu. Başkan Zorluoğlu ayrıca, Uğurlu Mahallesi Muhtarı Mustafa Kurt'un annesinin vefat ettiğini ve bugün defnedildiğini belirterek, "Merhumeye Allah'tan rahmet, Uğurlu Mahallesi Muhtarımıza ve yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM MADDELERİ KABUL EDİLDİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı toplantılarının son oturumunda gündem dışı teklif bulunmayınca Meclis gündemine geçildi. Meclis toplantısında, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'ndan gelen 7 madde müzakere edildi. Toplantı, Meclis üyelerinin oylarına sunulan gündem maddelerinin kabul edilmesinin ardından sona erdi.

TARİH : 14. 09. 2021

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