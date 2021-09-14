BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ EYLÜL AYI TOPLANTILARI SONA ERDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ EYLÜL AYI TOPLANTILARI SONA ERDİ

Habermetre - Haberler | Toplum
BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ EYLÜL AYI TOPLANTILARI SONA ERDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, salonda bulunan Meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğünün üst yöneticileri ve basın mensuplarını selamlayarak Meclis toplantısının açılışını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, salonda bulunan Meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğünün üst yöneticileri ve basın mensuplarını selamlayarak Meclis toplantısının açılışını gerçekleştirdi.

VALİ USTAOĞLU'NA BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETTİ

Toplantının başında dün annesini kaybeden Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'na başsağlığı dileklerini ileten Başkan Zorluoğlu, "Sayın Valimiz İsmail Ustaoğlu'nun babası Temel amca, dün vefat etti. Biz de dün erkenden İstanbul'a oradan da Düzce Çilimli'ye gidip definde bulunduk. Temel amcaya bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli Valimize ve onun nezdinde tüm akrabalarına, sevenlerine Mevla'm sabırlar ihsan eylesin" dedi.

BAŞKAN ÜSTÜN VE MUHTAR KURT'A SABIR DİLEDİ

Başkan Zorluoğlu, geçtiğimiz hafta annesini kaybeden ve bugün Meclis toplantısına katılan Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün'e de tekrar başsağlığı dileğinde bulundu. Başkan Zorluoğlu ayrıca, Uğurlu Mahallesi Muhtarı Mustafa Kurt'un annesinin vefat ettiğini ve bugün defnedildiğini belirterek, "Merhumeye Allah'tan rahmet, Uğurlu Mahallesi Muhtarımıza ve yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM MADDELERİ KABUL EDİLDİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı toplantılarının son oturumunda gündem dışı teklif bulunmayınca Meclis gündemine geçildi. Meclis toplantısında, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'ndan gelen 7 madde müzakere edildi. Toplantı, Meclis üyelerinin oylarına sunulan gündem maddelerinin kabul edilmesinin ardından sona erdi.

TARİH : 14. 09. 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Yeşim Salkım Yıldız Tilbe Demet Özdemir
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ EYLÜL AYI TOPLANTILARI SONA ERDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 17:56:31. #1.12#