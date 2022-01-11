Büyükşehir Meclisi, 2022 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi - Haberler
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Büyükşehir Meclisi, 2022 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi

Büyükşehir Meclisi, 2022 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. 2022 yılının ilk meclis toplantısında 49 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, korona virüs tedbirleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

35 asıl, 14 ek olmak üzere 49 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

HASAN ALİ KİLCİ'NİN İSMİ CADDEDE YAŞATILACAK

Gündem maddeleri arasında yer alan ve geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden 25. Dönem MHP Milletvekili Hasan Ali Kilci'nin isminin bir caddeye verilmesi talebi görüşüldü. Talep, oy birliği ile kabul edilerek, komisyona gönderildi.

İTFAİYEYE YENİ ARAÇ

Mecliste, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 8 katlı binalarda meydana gelebilecek vakalara hızlı, etkin, verimli müdahale edebilmesi ve yeni açılacak olan istasyonlardaki ihtiyaç nedeniyle 28 metrelik Hidrolik Merdivenli itfaiye aracı ve 12 Tonluk Su Tankeri aracı alınması talebi de oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Büyükşehir Meclisi, 2022 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi

Büyükşehir Meclisi, 2022 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi

Büyükşehir Meclisi, 2022 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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