Büyükşehir Korkuteli Sülekler'e kapalı devre sulama sistemi kuruyor
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Büyükşehir Korkuteli Sülekler'e kapalı devre sulama sistemi kuruyor

Büyükşehir Korkuteli Sülekler'e kapalı devre sulama sistemi kuruyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Sülekler Mahallesi'ne üreticinin daha verimli sulama yapabilmesi için kapalı devre sulama sistemi kazandırıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli Sülekler Mahallesi'ne üreticinin daha verimli sulama yapabilmesi için kapalı devre sulama sistemi kazandırıyor.

Büyükşehir Belediyesinin Başkan Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle tarıma ve üreticilere desteği devam ediyor. Çiftçinin verim ve kazancının daha da artması için Antalya'nın dört bir yanına hizmet götüren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sülekler Köyü Sulama Kooperatifi işbirliğinde Korkuteli Sülekler Mahallesi'ne kapalı sulama sistemi kazandırıyor.

"Çalışmalar hazırlıklar başladı"

Çiftçinin daha verimli ve düzenli sulama yapabilmesi için Sülekler Mahallesi'ne 2.5 km uzunluğunda 280'lik boru yardımı yapıldı. Daha önce açık kanal usulüyle tarımsal sulama yapılan bölgede artık kapalı devre sulama sistemine geçilecek. Çalışmaları devam eden proje ile damlama sulama imkanı sağlanırken, su israfının ve verim kaybının da önüne geçilecek. Projeden, yaklaşık 400 çiftçi ailesi yararlanacak.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca, Sülekler'de mevsimsel şartlara bağlı olarak kaynak sularının yetersiz olduğu dönemlerde sulamanın kesintiye uğramaması için verdiği enerji desteği de veriyor.

Sınırlı Sorumlu Sülekler Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Durmuş Ünver, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in verdiği sulama ve enerji desteği için teşekkür etti. Başkan Böcek'in her konuda yanlarında olduğunu ifade eden Ünver, "Başkanımız bizim halimizden anlıyor. Ne zaman yanına gitsek bizi boş çevirmiyor. Elinden gelen her türlü desteği veriyor. Köyümüze 2.5 km sulama için 280'lik boruları hibe etti. Ayrıca yaylamızın sulama sorunu için 1 km'lik boru yardımı yaptı. Elektrik abonesi desteği de verildi. Köylümüz adına başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Büyükşehir Korkuteli Sülekler'e kapalı devre sulama sistemi kuruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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