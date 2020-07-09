Büyükşehir kentteki ulaşım ağını büyütüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükşehir kentteki ulaşım ağını büyütüyor

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum'a kazandırdığı yeni ulaşım ağlarına bir yenisini daha ekliyor.

Büyükşehir kentteki ulaşım ağını büyütüyor
09.07.2020 16:10 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:15

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum'a kazandırdığı yeni ulaşım ağlarına bir yenisini daha ekliyor. Yeni yapılan ve Barış Pınarı Köprüsü ile birleştirilen bölünmüş çift şeritli yol, Kavakkapı, Şükrüpaşa, 50. Yıl Caddesi, Tren Garı, Gez Mahallesi ve Dadaşköy'ü birbirine bağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sürekli gelişen ve büyüyen bir kent profili ortaya koyan Erzurum'da ulaşım alternatiflerini çoğaltmaya devam ettiklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl hizmete açtıkları Barış Pınarı Köprüsü ile Şükrüpaşa'yı 50. Yıl Caddesi'ne bağladıklarını anımsatan Sekmen, söz konusu güzergahı daha sonra Kongre Caddesi ile birleştirerek, kent içi trafiği büyük ölçüde rahatlattıklarının altını çizdi. Başkan Sekmen, Barış Pınarı Köprüsü'nü çok daha fonksiyonel hale getirmek amacıyla yeni bir atılım içerisine girdiklerine dikkati çekerek, yeni bir bağlantı yolunu daha Erzurum'un hizmetine hazır hale getirdiklerini kaydetti.

Başkan Sekmen, yapımı süren çift şeritli bağlantı yolunu Barış Pınarı Köprüsü ile birleştirdiklerini belirterek, "Kadim memleketimize yeni kazandırdığımız bu yol, Kavakkapı, Şükrüpaşa, 50. Yıl Caddesi, Tren Garı, Gez Mahallesi ve Dadaşköy'ü birbirine bağlayacak. Böylece şehir merkezindeki trafik yükünü dağıtmış ve ulaşım ağlarımızı rahatlatmış olacağız" dedi. Barış Pınarı Köprüsü ile ilgili planlamayı yaparken, Erzurum'a çok yönlü ulaşım alternatifleri kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Sekmen, bu doğrultuda ihdas edilen yeni bağlantı yolunun artık hizmete hazır hale geldiğini bildirdi.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kavakkapı PTT Şubesi'ni de içine alan söz konusu güzergahta yapılan çalışmalar hakkında teknik bilgiler de aktardı. Yeni ulaşım ağı için 2100 ton Plent Miks Temel (PMT) malzeme ve 1100 ton asfalt kullanıldığını açıklayan Başkan Sekmen, "Bu bağlantı yolumuz için 2300 metrekare de tretuvar çalışması yapıyoruz. Bölünmüş ve de çift şeritli halde planladığımız yeni bağlantı yolumuz, hem günümüz ve hem de yarınların ihtiyacını karşılama noktasında atılmış önemli bir adım olacak. Çünkü biz Erzurum'da günü kurtarmaya değil, şehrin yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda yeni bağlantı yolumuzun Erzurum'a ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor Dünya
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı Güncel
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira Ekonomi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 3. Sayfa
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 3. Sayfa
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu
Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu
Son Dakika: Galatasaray Kulübü'nden yeni yabancı kuralına tepki: Düzeltilmesi için girişimde bulunacağız
Son Dakika: Galatasaray Kulübü'nden yeni yabancı kuralına tepki: Düzeltilmesi için girişimde bulunacağız
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Özgür Özel Yaşar Güler Hüseyin Filiz Süleyman Soylu
Magazin Hadise Alişan Kemal Sunal Bergüzar Korel
Spor Okan Buruk Adem Büyük Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İzmir Temmuz Cep Telefonu Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Büyükşehir kentteki ulaşım ağını büyütüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 16:56:57. #1.14#
title