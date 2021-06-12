Büyükşehir Kariyer Merkezi'nden "A'dan Z'ye Uzaktan Çalışma" Semineri

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, işverenlere yönelik 'Uzaktan Çalışma Yönetmeliği' konulu online seminer düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, işverenlere yönelik 'Uzaktan Çalışma Yönetmeliği' konulu online seminer düzenledi. Kariyer Merkezi'nin Haziran ayı konuğu Eğitimci İlker Kaldı olurken, Uzaktan Çalışma Yönetmeliği konulu online seminerin açılışını Girişimci İş Kadınları Deneği (GİŞKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mürvet Beydağ yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürlüğü, yaşanan dijital devrimle birlikte çalışma hayatında yaşanan değişimleri iş gücü piyasası bileşenlerine anlatmaya devam ediyor. İş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere yönelik başarılı projeleri hayata geçiren Kariyer Merkezi, iş gücü piyasasının çözüm ortağı olma yönünde güçlü adımlar atıyor.

Mersin dinamikleri Kariyer Merkezi'nde birleşti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, pandemi sürecinde var olan değişimi anlamaya çalıştıklarını belirterek, Kariyer Merkezi koordinasyonunda kentin dinamikleri ile kurdukları İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu üyeleri ile sürekli istişare halinde ihtiyaçlara yönelik nokta atışı çalışmalara odaklandıklarını belirtti. Uzaktan çalışma konusunun bugünün ve önümüzdeki dönemlerin çalışma hayatının belirleyicilerinden biri olacağının altını çizen Özada, değişime adapte olan firmalar ve iş gücünün bir adım önde olacağı süreçte Mersin vizyonu oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Seminerin açılışını gerçekleştiren Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mürvet Beydağı, kadının iş dünyasında yer almasının önemini hatırlattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından kurulan İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu'nun bir üyesi olarak çalışmalarda yer almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Beydağı, gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkürlerini iletti.

Eğitmen İlker Kaldı ise 2016 yılında iş yaşamına giren uzaktan çalışma kavramının pandemi bitse bile belirli noktalarda, ölçülerde ve pozisyonlarda devam edeceğini belirtti. Kaldı, online seminerde; 'Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinin Kapsamı, Unsurları, Riskleri, İşverenin Yükümlülükleri, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından değerlendirilmesi, Uzaktan Çalışma Klavuzu gibi ana başlıklara değinerek, katılımcıların sorularını yanıtlandı.

Yayın Tarihi: 12. 6. 2021 09: 36: 14

Kaynak: Habermetre