BÜYÜKŞEHİR KADINA ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ DÜZENLİYOR

ANKARA (Habermetre) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te kadın, çocuk ve aile sağlığını önceleyen projeler kadar sosyal ve hukuki haklar konusunda da farkındalık etkinliklerine imza atmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında 18-26 Kasım tarihleri arasında eğitimden söyleşiye, tiyatrodan konsere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Ankara Kalesi ve Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası hafta boyunca turuncu aydınlatmalarla renklendirilecek. Ünlü sanatçı Pamela da 25 Kasım'da kadınlar için konser verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın, çocuk ve aile sağlığı kadar sosyal ve hukuki haklar konusunda da Başkentlileri bilgilendirmeye ve farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Başkent'te birçok farkındalık etkinliğine imza atacak olan Büyükşehir Belediyesi, 18-26 Kasım tarihleri arasında eğitimden söyleşiye, tiyatrodan konsere kadar çeşitli programlar düzenleyerek Başkentli kadınları bir araya getirecek.

BAŞKENTLİ KADINLAR ŞİDDETE KARŞI TEK YÜREK OLACAK

Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Muhtarlıklar Daire Başkanlığı başta olmak üzere BelPa, ilçe belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ortak etkinlikler gerçekleştirerek kadına şiddete karşı tek yürek olacak.

18 Kasım'da Mamak, Keçiören ve Sincan ilçesinde eş zamanlı olarak kadın sağlığı eğitimi ile başlayacak farkındalık etkinlikleri kapsamında kadınlar eğitim ve söyleşilerde hem haklarını öğrenecek hem de tiyatro ve konserlerle gönüllerince eğlenebilecek.

BAŞAK CENGİZ'İN ADI BAŞKENT'TE ÖLÜMSÜZLEŞECEK

Kadınlar kadar toplumun tüm kesimlerinin 'kadına yönelik şiddete karşı' bilinçlendirilmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, hafta boyunca Ankara Kalesi ve Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasını da turuncu aydınlatmalarla renklendirecek.

Büyükşehir Belediyesi, 'Şiddetle Mücadele Ormanı' adıyla oluşturulan fidan dikim alanına sokak ortasında öldürülen Başak Cengiz'in adını verecek. Kadınların sosyalleşmesi ve kaynaşmasının da sağlanacağı etkinlik takvimi ise şöyle:

18 Kasım 2021

Kadın Sağlığı Eğitimi:

-Mamak Cengizhan Mahallesi Mahalle Muhtarlığı yanı saat 10. 00

-Keçiören Kavacık Subayevleri Mahalle Muhtarlığı yanı saat 10: 00

-Sincan Pınarbaşı Açık Pazar Alanı saat 10. 30

22 Kasım 2021

-Afiş ve Billboardların Kent Genelinde Yayımlanması

-Barkovizyonlarda Şiddet Hatlarının Tanıtılması

-Sığınma Evinden Hizmet Alan Konuk ve Çocuklara Yemek (UNHCR)

23 Kasım 2021

-Hacettepe Üniversitesi Kadın Çalışmaları Tanıtım Standının Kurulması Beytepe Kampüsü saat 10. 00

-Kadın Spor Takımı Güçlü Kadınlar Söyleşisi (ABB TV Canlı) 10. 00

24 Kasım 2021

-Şiddetle Mücadele Ormanı Fidan Dikim Etkinliği saat 14. 00 (Başak Cengiz'in adı verilecek)

25 Kasım 2021

-Hollanda Büyükelçiliği ile Kadın Dayanışma Merkezi Açılışı -Gençlik Parkı saat 10. 00

-15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Meydanı-Kızılay 25 Kasım Standı saat 12. 00

-Necip Fazıl Salonu-Kadın Lokalleri Tiyatro Oyunu saat 13. 00-16. 00

-Pamela Konseri-Büyük Tiyatro Salonu saat 18. 00

26 Kasım 2021

TED Üniversitesi Kadın Çalışmaları Tanıtım Standı-Çankaya Kolej Kampüsü saat 10. 00

-UNFPA ile Güçlenme Atölyesi-Gençlik Parkı Kadın Danışma Merkezi saat 14. 00

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