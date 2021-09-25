BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ'NE ÇİFTE TEŞEKKÜR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ'NE ÇİFTE TEŞEKKÜR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD, kentte ve çevre illerde yaşanan orman yangınlarındaki başarılı mücadelesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı ve Denizli Valiliği tarafından 'Teşekkür Belgesi' ile ödüllendirildi.

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD, kentte ve çevre illerde yaşanan orman yangınlarındaki başarılı mücadelesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı ve Denizli Valiliği tarafından 'Teşekkür Belgesi' ile ödüllendirildi.

Denizli ve çevre illerde, çok sayıda meydana gelen orman yangınlarına karşı başarılı bir şekilde mücadele yürüten Denizli Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD Denizli İl Müdürlüğü ekipleri tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Denizli Valiliği'nde gerçekleştirilen programa, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz ve beraberindekiler katıldı. İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD Denizli İl Müdürlüğü ekipleri, teşekkür belgesini Vali Atik'in elinden aldı. Vali Atik, İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla hazırlanan teşekkür belgesini Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a verdi. Denizli Valisi Atik, burada yaptığı konuşmada Osman Zolan'a teşekkür ederek, "Hem şahsınıza, hem personelinize göstermiş olduğunuz gayretten dolayı teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bizleri gururlandırdınız. Çok güzel bir uyumla, Denizlimizde çok şükür yangınlar büyümeden kontrol altına alındı. Bizim yüzümüzü ağarttınız. Denizli olarak Türkiye'de örnek illerden biri olduk. Bu başarı sizin" dedi. Zolan ise, Büyükşehir Belediyesi olarak gerek Denizli'de gerekse şehir dışında gerçekleşen orman yangınlarında tüm ekiplerle büyük bir uyumla çalıştıklarını ifade ederek, "Orman teşkilatımız, itfaiye teşkilatımız, AFAD'ımız işbirliği içerisinde, orman yangınlarına anında müdahale etti. Yangınlar büyümeden söndürüldü" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ'NE ÇİFTE TEŞEKKÜR

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ'NE ÇİFTE TEŞEKKÜR

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ'NE ÇİFTE TEŞEKKÜR

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ'NE ÇİFTE TEŞEKKÜR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Binali Yıldırım
Magazin Ebru Gündeş İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Stefan Kuntz Marcao Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Sultan Selim Amelia Hamlin Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ'NE ÇİFTE TEŞEKKÜR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 12:55:57. #1.17#