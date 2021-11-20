Büyükşehir'in Tuvaletlerine Saldırılar Bitmiyor

TARSUS, MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan park ve mesire alanlarındaki tuvaletlere saldırılar devam ediyor. Saldırıların bu sefer adresi Tarsus Kültür Park içerisinde vatandaşların kullandığı 3 tuvalet oldu.

Tarsus'ta geçtiğimiz aylarda Berdan Baraj bölgesi Devlet Parkı mesire alanında yer alan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan tuvalete defalarca yapılan saldırıların ardından, yine Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan Tarsus Kültür Park içerisindeki tuvaletler de saldırganların hedefi haline geldi.

3 tuvalet de kullanılamaz hale geldi

Her gün yüzlerce vatandaşın ziyaret ettiği, içerisinde Emekli Evi, Tarsus Engelliler Derneği ve Mola Evi'nin de bulunduğu Kültür Park içerisindeki 3 tuvalete de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı gerçekleştirildi. Vatandaşların ortak kullanım alanı olan ve erkekler, kadınlar ve engelliler için ayrı ayrı olarak hizmet veren tuvaletlerin lavabo muslukları kırılıp, kapıları ise menteşelerinden söküldü.

Engelli tuvaleti bölümündeki aparatlar da yerinden sökülürken, duvarlara ise sprey boya ile yazılar yazıldı. Lavabo kenarlarında bulunan sıvı sabun kapları ve peçetelikler de yerinden söküldü, farklı eklentileri tahrip edildi. Büyükşehir Belediyesi, saldırıların ardından tuvaletleri yeniden vatandaşların hizmetine açabilmek için çalışmalara başladı.

Yayın Tarihi: 20. 11. 2021 07: 55: 21

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