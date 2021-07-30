Büyükşehir'in Komisyonları Toplanmaya Devam Ediyor

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi komisyonları, toplantılarına devam ederek gündemlerindeki maddeleri görüşerek karara bağlamaya devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi komisyonları, toplantılarına devam ederek gündemlerindeki maddeleri görüşerek karara bağlamaya devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Çevre ve Sağlık Komisyonları gündem toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon toplantısında üyeler, "Büyükşehir Belediyesi imkanları doğrultusunda okul çağındaki gençlerimizin eğitim, kültür ve spor alanındaki ihtiyaçlarının tespit edilmesi, böylece sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sunmak amacıyla çalışmalar yapılması" konusunda fikir alışverişinde bulundu. Doğan Ensivri başkanlığındaki komisyon toplantısına Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, Manisa Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Mehmet Baskak, Kent Konseyi Üyeleri Zafer Baykal, Tolga Yıldız, Kemal Korkankorkmaz ve üyeler katıldı. Komisyon üyeleri toplantıda il genelindeki eğitim ve spor alanında diğer kurumlarla ortaklaşa neler yapılabilir konusunda yaptıkları fikir alışverişi ile geleceğe yönelik planlamalarda bulundu.

Kaynak: Habermetre