Büyükşehir'in Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi Öğrencilerinden Türkiye Çapında Derece

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim odaklı projeleriyle geleceğin mühendislerini ve bilim adamlarını yetiştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın Tarsus'taki Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi'nde eğitim gören öğrenciler başarılı sonuçlar almaya başladı.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etme ve genç nesilleri eğitimle güçlendirerek kodlama bilincini yayma amacıyla düzenlediği "Küresel Sağlık" konulu online Unity ile Oyun Geliştirme Yarışması'na katılan Büyükşehir Belediyesi Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi öğrencilerinden oluşan takım, 'maske kullanımı artırmaya' yönelik geliştirdikleri oyunla ikinci oldu. İki takımla yarışmaya katılan Atölye öğrencileri, 'aşı karşıtlığı' konusunda geliştirdikleri oyunla da beşinci sırada yer aldı. Lise kategorisinde gerçekleşen yarışmada ikinci olan takımda yer alan ve para ödülü almaya hak kazanan Atölye öğrencileri Azra Yılmaz, Kağan Parça, Mustafa Güleç ve Yeliz Aslan büyük mutluluk yaşadılar.

Kısa süre önce açıldı, başarılar gelmeye başladı Kısa süre önce Tarsus'ta Makam mevkiinde bulunan tarihi binada çalışmalarına başlayan Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi'nde eğitim gören öğrencilerin aldıkları başarıdan dolayı mutlu olduğunu kaydeden birim sorumlusu Emre Aşkın, "Burada 7-17 yaş çocuklara ve kadınlara yönelik olarak teknolojik eğitimlere devam ediyoruz. Bu eğitimler kapsamında bu ay oyun geliştirme konusunda çalışmalar gerçekleştirdik. Düzenlenen oyun geliştirme yarışması için küresel sağlıkla ilgili oyun geliştirdik. Bu oyun sonucunda öğrencilerimiz Vodafone'dan 10 TL'lik ödül kazandılar. Öğrencilerimizin geliştirmiş oldukları oyunda, maske kullanımını teşvik etmek amacıyla maskenin önemini yansıtan bölümlere yer verdik. Bu oyunumuzu daha da geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi. Atölye'nin bölümleri hakkında bilgi veren Aşkın, "3D tasarım odası, robotik odası ve lehim odasından oluşuyor. Bahçede ise çocuklarımızla daha rahat sohbetler gerçekleştirmek, teknolojiyle ilgili konuları paylaşmak için bir aradayız" diye konuştu.

"Buraya katıldığımdan beri teknoloji alanında hayatımda çok büyük gelişmeler oldu"

İkinci olan takımın başarılı öğrencileri arasında yer alan Kağan Parça, yarışmayı görünce Koronavirüs salgını üzerinden bir oyun geliştirdiklerini anlatarak, "Son zamanlarda virüs çok yayıldı. Biz de bu konu hakkında bir yarışmaya katılmak istedik. Oyunda karakterimiz maske kullanımını artırarak hayatta kalıyor. Eğer maske kullanmazsa virüslere dokunup ölüyor. Başlarda çok zorlandık. Çünkü hiç bilmediğimiz bir sektöre giriş yaptık. Ancak hiç bilmediğimiz halde pes etmeyerek çalışarak bir bilgi birimi elde ettik. Bu bilgi birikimini de kullanarak böyle bir oyun ortaya çıkardık" dedi.

Öğrencilerden Yeliz Aslan ise seçtikleri oyun sonrası Atölye öğretmenlerinden eğitim aldıklarını belirterek, "Gerçekten sıfırdan başladık ve hepimizin çok eksik olduğu konular vardı. Ekip olduğumuz için mesela grafik yapamayan arkadaşımıza grafikte yardım ettik. Hikayede eksik kalan arkadaşlarımızın hikayelerini tamamladık. Tabi ki hocalarımızın çok büyük etkisi oldu. Teşekkür ediyorum. Ben buraya katıldığımdan beri gerçekten teknoloji alanında hayatımda çok büyük gelişmeler oldu. Gelmeyen arkadaşlarımın hepsine burayı tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 28. 11. 2021 07: 47: 45

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