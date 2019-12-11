Büyükşehir'in Dünya İnsan Hakları Günü etkinlikleri, karikatür sergisi ile başladı

11.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:46

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlediği etkinlikler, karikatür sergisi ile başladı. Mersin Barosu ve Karikatürcüler Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen serginin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.



Büyükşehir Belediyesi, gazeteci, yazar ve karikatüristlerin bir araya geleceği bir dizi etkinlik düzenledi. Üç gün sürecek etkinlikler, Karikatür Sergisi açılışı ile başladı. Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi, Mersin Barosu ve Karikatürcüler Derneği işbirliği ile düzenlenen Karikatür Sergisine katıldı. Teoman Ünüsan Sanat Merkezinde gerçekleştirilen serginin açılışına Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker ile davetliler katıldı.



Başkan Seçer, sergide ulusal ve uluslararası karikatüristlerin kaleminden çıkmış, insan hakları temalı 60 karikatürü inceledi. İnsan haklarının önemine vurgu yapılan etkinlikte ayrıca Şehir Tiyatroları oyuncuları da skeç ve tiyatro oyunlarını sergiledi.



"Demokrasiyi büyütmek, beslemek, ihya etmek kolay bir durum değil. Yıllarınızı vereceksiniz"



Seçer, açılışta yaptığı konuşmada, insan hakları kavramı üzerinde farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini vurguladı. Demokrasinin tıpkı bir çocuk gibi büyütülmesi gerektiğini ifade eden Seçer, "Demokrasi önemli bir kurum. Demokrasiyi büyütmek, beslemek, ihya etmek kolay bir durum değil. Yıllarınızı vereceksiniz. Bir çocuğu nasıl bebekliğinden itibaren besliyorsunuz, gece gündüz onun acısıyla acılanıyorsunuz, mutluluğuyla mutlu oluyorsunuz ve büyütüyorsunuz; demokrasi de böyle el bebek gül bebek büyütülen bir çocuk hüviyetinde" dedi.



"Demokrasinin temel kurallarını uygulamalarımda göstermem lazım"



Bir belediye başkanı olarak bu tarz söylemlerinin kürsülerde, toplantılarda bir retorik olarak havada asılı kalmasını istemediğini dile getiren Seçer, "Elbette ki, arzu ettiğim demokrasinin temel kurallarını, prensiplerini, insan hak ve özgürlüklerini yönetim anlayışı içerisinde de uygulamalarımda göstermem lazım. Demokrasilerde çareler tükenmez. 31 Mart sonrası Türk halkı bizi çare olarak gördü. Sorumluluğumuz, yükümüz ağır. Yoğunuz ama yorgun değiliz, çalışıyoruz. İnsanlar bize umut bağladı. Umutlarını boşa çıkarma hakkına sahip değiliz. Bunun da farkındayız. Demokrasiyi, hukuk devletini, özgürlükleri yerelden tekrar yeşertmek zorundayız. Burada bu misyonu yüklenecek en önemli misyonerlerden bir tanesi de belediye başkanı olarak benim. Bu konuda elimden geleni değil, Türkiye demokrasisi, Türkiye'nin geleceği, çağdaş bir ülke olması adına gereğini yapacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA