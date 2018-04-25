Büyükşehir'in Çocuk Tiyatrosu Göz Doldurdu

25 çocuk oyuncunun rol aldığı oyunda, oyuncular yüksek performans gösterdi.

Sanat Merkezi Salonu'nda sahnelenen oyunun ilk seansı seyirciyle buluştu. Tek perdelik oyunda 25 çocuk oyuncu rol alıyor. Aralarında Afganistan'dan Malatya'ya gelen Semiullah Aydın'ın da bulunduğu oyuncuların performansı göz doldurdu. Mabesem bünyesinde tiyatro eğitimi alan oyuncular, usta tiyatrocuları aratmadılar.

Ulviye Karaca'nın yazdığı eseri, MBŞT Çocuk Grubu Koordinatörü Tuğrul Gökmen Şahin oyun olarak uyarlayıp yönetti. Oyunun ilk seyircileri, çeşitli ilkokullardan gelen öğrenciler oldu.

Oyun, günlük 2 seans olmak üzere 2 gün gösterimde olacak. Gösterimlere ilkokul öğrencileri davet edilerek alınıyor. Ayrıca 27 Nisan 2018 Cuma günü saat 19.30'da Sanat Merkezi Salonu'nda aileleriyle birlikte tüm çocuklara açık şekilde gösterim gerçekleştirilecek.