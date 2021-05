Büyükşehir, İlkyardım Eğitimlerine büyük önem veriyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı; Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli 90 personele yönelik ilkyardım hatırlatma eğitimi verdi.

İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerince verilen eğitim programını başarıyla tamamlayan personele sertifikaları ve ilkyardımcı kartları teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğünce Büyükşehir belediyesi personeline yönelik ilkyardım eğitimi verildi. İlkyardım hatırlatma eğitimleri verilebilmesi için organize edilen ve İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri İsmail Yazıcı, Cennet Doğan, Belgin Dinç ve Bünyamin Bozkurt'un eğitmenliğinde 3 haftalık süreç içerisinde verilmesi planlanan eğitimler, pandemi sürecinin tüm tedbirlerine uyularak tamamlandı. 9 ayrı program olarak düzenlenen eğitimlere İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ile beraber, ilçe ve merkez amirliklerde görev yapmakta olan 90 itfaiye personeline ilkyardım hatırlatma eğitimleri verildi. Eğitim programı kapsamında ayrıca 20 personelin de ilk defa 'İlkyardımcı Sertifikası' alması sağlandı. Eğitimlerde meydana gelen ev kazaları, büyük kazalar ve çalışma ortamı kazalarında 'İlk Yardımcı Belgesi'ne sahip kişilerin yapması gereken müdahaleler ile yeni dönemde aktif olarak kullanılmaya başlanacak olan OED Cihazı (Otomatik Eksternal Defibrilatör) hakkında gerekli eğitim ve uygulama pratikleri yapıldı. Eğitim sonunda başarılı olan personellere sertifikaları ve ilkyardımcı kartları düzenlenerek, kendilerine teslim edildi.

Eğitimin Önemine Değindi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde verilen eğitimlerin önemine değinen Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, "Şube Müdürlüğümüz tarafından organize edilen eğitim programımız, özellikle hayat kurtarmak konusunda her gün olaylarla karşı karşıya kalan İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelimiz için çok önemli. Hayatın her anında kullanılabilecek olan bilgilerin verildiği eğitimlerde personellerimizin karşılaşabilecekleri durumlar da anlatılmaktadır. Dileğimiz bu tür durumlarla karşı karşıya kalınmamasıdır. Verilen her eğitim acil durumlara müdahale eden itfaiye personellerimiz tarafından kurtarılan canlar demektir. Covid-19 pandemi sürecinde bu eğitimlerin daha da önemsenmesi gerekmektedir" dedi.

Kaynak: Bültenler