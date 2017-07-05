Büyükşehir Evleri Yanan Ailelerin Yanında

Evleri yanan aileleri ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Manisa Büyükşehir Belediyesinin ailelerin yanında olduğunu ifade ettiler.

Gördes'e bağlı Balıklı Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen yangında Hüseyin Altuntaş, Ünal Altuntaş, İsmail Oruç ve İbrahim Kultaş'ın ikamet ettiği 4 ev kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği mahallede Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy ve Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan da yangın nedeniyle mağdur olan vatandaşlara ziyarette bulundu. Daire Başkanlarına Büyükşehir Belediyesi Gördes Koordinatörü Alp Safa Gökkaya da eşlik etti. Mahalle Muhtarı Nuri Urhan ile birlikte vatandaşlarla bir araya gelen Daire Başkanları Aksoy ve Arslan, evleri yanan aileleri de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda harekete geçerek hasar tespit çalışması yapıldığını belirten Daire Başkanları, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman vatandaşların yanında olduğunu, bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'nce ailelere sağlanabilecek destek noktasında da hasar tespit çalışmasının yapıldığını aktardılar.

