Büyükşehir, Emekli Evi'nde Türk Sanat Müziği Korosu Kurdu

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı faaliyet gösteren Mersin Merkez Emekli Evi'nde sanatsal etkinlikler devam ediyor. Emeklilerin güzel vakit geçirmek ve sosyalleşmek amacıyla geldikleri ve ikinci evleri olarak gördükleri Emekli Evi'nde üyelerin katılımıyla Türk Sanat Müziği Korosu kuruldu. Yaş almış vatandaşların zamanlarını üreterek ve eğlenerek geçirmesi için oluşturulan koroya ilgi yoğun oldu.

Emekli Evi üyeleri konserler verecek

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının yürüttüğü koro çalışmalarına 67 üye katıldı. Her çarşamba günü yapılan koro çalışmalarına Türk Sanat Müziği sanatçısı Zeynep Özel şeflik yaparken, saz ekibi de çalışmalara eşlik ediyor. Çalışmalara büyük bir hevesle başlayan üyeler, kış ve bahar aylarında birer konser verecek.

"TSM eserlerinden oluşan repertuvarımızla çalışmalar yapıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği sanatçısı Zeynep Özel, belirledikleri eserlerle koro çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, "Çarşamba günleri belediyemize bağlı Emekli Evi'nde üyelerimizle Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan repertuvarımızla çalışmalar yapıyoruz. Konserimiz olacak. Şu an tarihi net değil, bunun için saz arkadaşlarımız ve koristlerimizle birlikte çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"Hem stres atıyoruz hem Türk Sanat Müziği eserlerini meşk ediyoruz"

Koro çalışmalarından çok memnun olduğunu söyleyen Emekli Evi üyesi Vefi Kösel, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bizim için güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Buraya zevkle geliyoruz. Hem stres atıyoruz hem Zeynep Hocamızın önderliğinde Türk Sanat Müziği eserlerini meşk ediyoruz. Gayet güzel bir ortamda çalışıyoruz. Çalışmaların sonucunda iki konser verilecek. Dolayısıyla bu çalışmalar konser için bir ön hazırlık oluyor. Bir kış, bir bahar dönemi düşünülüyor" diye konuştu.

"Müzik, kültür ve sanata 'evet' diyorum"

Üyelerden emekli öğretmen Sevgi Alkan ise daha önce de koro çalışmalarına katıldığını ifade ederek, "Müziği seviyorum, Türk Sanat Müziğini seviyorum. Daha önce de 10 yıl Mersin Türk Sanat Müziği Derneği'nde üyeydim. Güzel çalışmalarımız oldu. Müzik, kültür ve sanata 'evet' diyorum" ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 13. 11. 2021 09: 09: 02

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