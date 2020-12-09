Büyükşehir'e "asfaltta standart yok" eleştirisi
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Büyükşehir'e "asfaltta standart yok" eleştirisi

09.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:21
Büyükşehir'e

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Araklık ayı toplantılarının ikinci gününde yapılan gündem dışı konuşmada, MHP'li Cemal Demirdağ, "Asfalt seferberliği" çalışmalarını eleştirerek, "Tüm başkanlardan ve bürokratlardan ricamız, yaptığımız işi standartlara uygun yapalım. Yapmış olmak için yapmayalım.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Araklık ayı toplantılarının ikinci gününde yapılan gündem dışı konuşmada, MHP'li Cemal Demirdağ, "Asfalt seferberliği" çalışmalarını eleştirerek, "Tüm başkanlardan ve bürokratlardan ricamız, yaptığımız işi standartlara uygun yapalım. Yapmış olmak için yapmayalım. Yanlış yapılan işlerden kamu zararı oluşuyor. Buna hakkımız yok" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis 2. Başkanvekili Şule Özülkü, katipler Sevil Can ve Rafet Avan tarafından açıldı. Gündem dışı söz alan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, yapılan asfalt seferberliğinden dolayı idareye teşekkür ederken, çalışmaların eksik yönlerini gündeme getirdi. Demirdağ, "Geçen hafta Karataş Belediye Başkanımız Necip Topuz bir konuşma yapmışlardı. İlçemizde Büyükşehir tarafından yapılan hizmetlerin yetersizliği ve yapılan olumsuz ve keyfi uygulamalarla ilgili. Adana genelinde asfalt seferberliği başlatmıştınız. Teşekkür ederiz. Ama yapılan asfalt çalışmalarının Karayolları ve belediyelerin standartlarda olmadığını görüyoruz" dedi.

Demirdağ, eleştirilerini şöyle sıraladı:

"Üstyapının en üst tabakası olan aşınma tabakası, genellikle 5 santim kalınlığında asfalt betonu olarak uygulanmaktadır. Ağır trafikli devlet yollarında ve otoyolların aşınma tabakasında yüksek mukavemetli, kayma direnci yüksek SMA- taş, mastik asfalt gibi bitümlü sıcak karışımlar kullanılmaktadır. Bitümlü temel veya granüler temel üzerine uygulanan binder tabakası, trafiğe bağlı olarak genellikle 6-8 cm kalınlıklarda asfalt betonu ile teşkil edilmektedir. Trafiğe bağlı olarak genellikle 8-18 cm kalınlıklarında uygulanan bitümlü temel tabakası, genellikle bağlayıcısız granüler temel üzerine yoğun gradasyonlu bitümlü sıcak karışımın uygulandığı bir tabakadır. Bu standartlara uyulmadığı görülmektedir."

Demirdağ, Karataş'taki yama çalışmalarının fotoğraflarını meclis üyelerine göstererek, "Yol Müdürlüğü ekibi gerçekten iyi yama yapıyorlar. Ama Karataş'ta yapılanlara bakar mısınız? Taş döşeme ve asfalt. Sizce güzel mi? Yakışmış mı? Tüm başkanlardan ve bürokratlardan ricamız, yaptığımız işi standartlara uygun yapalım. Yapmış olmak için yapmayalım. Yanlış yapılan işlerden kamu zararı oluşuyor. Buna hakkımız yok. Vatandaşlarımıza olan sorumlulukları tam yerine getirmemiş oluyoruz. İsteğimiz herkesin sorumlu davranmasıdır" diye konuştu.

CHP'li Mustafa Fidan Vursavuş'da yaptığı konuşmasında, şehir içinde görüntü kirliliğine yol açan reklam tabelalarından viril, bez, branda gibi reklam duyuru afişlerinin son derece ilkel ve kenti kirletici rahatsız edici, aynı zamanda trafik akışını ve sürücü ve yayaların can ve mal güvenliğine tehdit oluşturduğunu belirtti. Vursavuş, "Adanalı hemşerilerimize sosyal medya dışında direkt ulaştırılması istenen özel gün ve haftaların duyurusu için kentimizde billboard, megaboard gibi reklam amaçlı kent mobilyalarının yeterince var olduğu bilinmektedir. Bu nedenle tehlikeye sokacak şekilde orta refüjlere kavşaklara ve şehrin muhtelif yerlerine görüntü kirliliği oluşturacak biçimde bez, branda, vinil gibi reklam duyuru afişlerinin asılmasına izin verilmemesi, dolayısıyla yürürlükte olan Adana Büyükşehir Belediyesi ilan reklam yönetmeliğinin bez, branda, vinil ve benzeri afişlerin kullanımına müsaade eden 7. Maddesinin ilgili fıkrasının iptal edilerek yeniden düzenlenmesi yönündeki teklifimin Aralık ayı meclis gündemine alınmasını arz ederim" dedi.

Meclis Başkanvekili Şule Özülkü, teklifin Aralık ayı gündemine alınmasını oylattı. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra gündemlere geçildi. 6 madde daha oybirliğiyle ilgili komisyonlara havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek. - ADANA

Büyükşehir'e 'asfaltta standart yok' eleştirisi
Büyükşehir'e 'asfaltta standart yok' eleştirisi
Büyükşehir'e 'asfaltta standart yok' eleştirisi
Büyükşehir'e 'asfaltta standart yok' eleştirisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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