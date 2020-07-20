Büyükşehir, doğayı ailelerle buluşturuyor Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından her yıl başarıyla gerçekleştirilen ve bu yıl da büyük ilgi gören "Doğa Seni Çağırıyor" adı altındaki doğa kampları Covid-19 salgınına karşı alınan tüm tedbir ve hijyenik önlemlerle birlikte devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından her yıl başarıyla gerçekleştirilen ve bu yıl da büyük ilgi gören "Doğa Seni Çağırıyor" adı altındaki doğa kampları Covid-19 salgınına karşı alınan tüm tedbir ve hijyenik önlemlerle birlikte devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, gelişme çağındaki gençlerin aileleriyle birlikte sosyal, kültürel anlamda güzel bir hafta sonu daha geçirebilmeleri için Sarımsaklı Barajı kenarında muhteşem kamplar düzenliyor. Bu kapsamda Spor A.Ş. tarafından düzenlenen kamplar anne ve babaların çocukları ile verimli bir şekilde vakit geçirmelerini sağlıyor. Doğa kampına katılanlar hem doğayı keşfediyor, hem de Spor A.Ş.'nin düzenlediği onlarca etkinliğin, yarışmanın ve parkurun tadını çıkarıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu da Sarımsaklı Barajı'nın eşsiz güzelliğini yaşayan ebeveynler ve çocuklar, çeşitli yaş gruplarına göre oynanan oyunlarda buluştular. Gün içerisinde oynanan survivor, okçuluk, voleybol, mini masa tenisi gibi oyunlar kampa adeta renk kattı.

Oyunların yanı sıra çocuklar için açık hava sineması da olan doğa kampında en eğlenceli bölümlerden biri de ateş başındaki canlı müzik ziyafeti oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise kampta olan Kayseri Bilim Merkezi ekibi, teleskop ile gençler ve ailelerine gök gözlemi yaptırdı. Gözlem yaparken de yıldızların fotoğrafını çekenler, kampın gündüz hareketliliğini de gece dinginliğiyle beraber yaşadı. Kamp 07.00'de başlayan sabah yürüyüşleri ve sporlarla devam etti. Büyükşehir Belediyesi, böylelikle şehrin karmaşasından uzak kalıp, ailelerin keyifli vakit geçirmelerini sağladı. Ayrıca kampta sürekli Maske, Mesafe, Temizlik uyarıları yapılarak tüm önlemler alındı.

"Doğa Seni Çağırıyor" sloganıyla düzenlenen doğa kamplarına katılmak isteyenler Spor A.Ş.'ye başvurarak kayıtlarını yaptırabilecekler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA