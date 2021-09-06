Büyükşehir'den Yaylak Mahallesine Kesintisiz İçme Suyu

Şanlıurfa genelinde vatandaşların alt yapı sorununu çözmek adına çalışmalarını özverili bir şekilde sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Bozova İlçesine bağlı Yaylak mahallesinin içme suyu şebekesi revize ediliyor.

Şanlıurfa genelinde vatandaşların alt yapı sorununu çözmek adına çalışmalarını özverili bir şekilde sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Bozova İlçesine bağlı Yaylak mahallesinin içme suyu şebekesi revize ediliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ilçelerde altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bozova ilçesi Yaylak Mahallesinde deforme olan içme suyu hattını yenileyen ekipler, mahalle sakinlerinin kesintisiz içme suyuna ulaşmasını sağlıyor.

42 bin metre içme suyu hattı döşeniyor

Şanlıurfa'nın 100 yıllık altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek adına çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bozova Yaylak mahallesinde vatandaşlara kesintisiz içme suyu temini sağlamak için 42 bin metre içme suyu hattı döşeyerek şebekeyi yeniliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla çalışmaların hızlandığı bölgede ekipler, çalışmalarını planlı ve titizlikle gerçekleştirirken vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyacı için çalışmaları aralıksız sürdürüyorlar.

Yaklaşık bin 100 hanelik yerleşim alanı ve 7 bin 800'e yakın nüfusu olan Yaylak Mahallesi sakinleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ve ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne gerçekleşen çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre