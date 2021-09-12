Büyükşehir'den yangınzedelere eşya yardımı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükşehir'den yangınzedelere eşya yardımı

Habermetre - Haberler | Toplum
Büyükşehir'den yangınzedelere eşya yardımı

Büyükşehir'den yangınzedelere eşya yardımıSosyologlar ihtiyaçları belirliyorAntalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı sosyologları tarafından Manavgat yangınının ardından ihtiyaç belirleme çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir'den yangınzedelere eşya yardımı

Sosyologlar ihtiyaçları belirliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı sosyologları tarafından Manavgat yangınının ardından ihtiyaç belirleme çalışmaları sürüyor. Büyükşehir ekipleri bir yandan da kendilerine yeni bir hayat kurmaya çalışan yangından zarar gören vatandaşlara ev eşyası dağıtımı gerçekleştiriyor.

Manavgat yangınında en büyük hasarı gören mahallelerden başlamak üzere vatandaşların taleplerini karşılamaya çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eşya yardımları sürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı sosyologları tarafından Ulukapı, Karavca, Güzelyalı, Oymapınar, Dikmen ve Evrenseki Mahalleleri'nde incelemesi tamamlanan ve talebi belirlenen ailelere beyaz eşya, kanepe, halı, fırın, elektrik süpürgesi ve mutfak eşyaları dağıtılıyor.

ZOR GÜNÜMÜZDE YALNIZ BIRAKILMADIK

Eşya ihtiyacı karşılanan vatandaşlardan biri olan Erdal Sert, Büyükşehir Belediyesi'nin yangından bu yana her zaman yanlarında olduğunu belirtti. Sert, "Geçici olarak taşındığımız ev için eşya ihtiyacımız oldu. Büyükşehir Belediye ekipleri evlerimize kadar gelerek ihtiyaçlarımızı belirlediler ve eşyalarımızı teslim ettiler. Bizleri bu zor günümüzde yalnız bırakmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

İlgili Haber Medyaları İlginizi Çekebilecek Haberler

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin
Spor Meral Akşener Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Hakan Binbaşgil Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Büyükşehir'den yangınzedelere eşya yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 19:25:04. #1.12#