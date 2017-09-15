Büyükşehir'den Üzüm Üreticisine Üzüm Sıkma Makinesi

Konya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal desteklemeler kapsamında 4 ilçenin 21 mahallesine üzüm sıkma makinesi dağıttı.



İlçelerde çiftçilere yönelik tarımsal desteklerini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, fide ve fidan, yüksek sistem bağ aparatı desteğinin yanı sıra üzüm üreticisine ilk kez üzüm sıkma makinesi dağıtımı gerçekleştirdi. Hadim ilçesinde düzenlenen Üzüm Sıkma Makinesi Dağıtım Törenine katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca, 2014 yılında Yeni Büyükşehir Yasasının çıkmasından sonra Kırsal Hizmetler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı'nın ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın kurulduğunu anımsattı. Yeni Büyükşehir Yasasıyla tarım ve hayvancılığa yapılacak desteklerin Büyükşehir Belediyelerinin görev alanı içinde sayılmasıyla 3 yılı aşkın süredir üreticiye ciddi desteklemelerde bulunduklarını vurgulayan Kılca, "Bugün yeni başlattığımız bu pilot uygulama üzüm sıkma makinelerini ile 4 ilçemize 21 mahallemize vereceğiz. Bu makineleri daha kısa sürede daha çok ürün almanız için dağıtıyoruz. Saatte 750 kilogram kapasitesine sahip makineler bunlar. Dağıtılan makinelerin bol kazanç getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.



Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Raşit Turan, üreticiye tarımsal hizmetlerin yanı sıra makine ekipman desteğine de başladıklarını ifade ederek, "Burada toplam 21 adet makine dağıtacağız. Bugün dağıtılan makineler başlangıç projesi. İhtiyaç olan muhtarlarımız müracaatlarını yapsın. 15 gün içinde isteyen herkese vereceğiz" dedi.



Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu da, tarımsal alanda verdiği hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Dağıtılan üzüm sıkma makinelerinin faydalı olacağını düşünen üreticiler de desteklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Konuşmaların ardından üzüm sıkma makinelerinden 12'si Hadim'e, 4'ü Taşkent'e, 3'ü Bozkır'a ve 2 tanesi de Güneysınır'da belirlenen üreticilere dağıtımı gerçekleştirildi. - KONYA