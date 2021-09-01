Büyükşehir'den Tarsus'un Kuşçular, Emirler ve Eminlik Grup Yolunda Yenileme Çalışması
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Büyükşehir'den Tarsus'un Kuşçular, Emirler ve Eminlik Grup Yolunda Yenileme Çalışması

Büyükşehir'den Tarsus'un Kuşçular, Emirler ve Eminlik Grup Yolunda Yenileme Çalışması
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browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, ovada ve kırsalda yer alan grup yollarında yürüttüğü yol yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, ovada ve kırsalda yer alan grup yollarında yürüttüğü yol yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, Tarsus'a bağlı ve merkeze yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Kuşçular, Eminlik ve Emirler grup yolunda zemin iyileştirme ve bakım çalışmasını tamamladı.

Tarsus'ta yol yapım çalışmaları hız kesmiyor

2021 yılı yaz döneminde Tarsus'ta yer alan grup yollarında yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Halitağa, Akarsu, Kelahmet ve Egemen grup yolunun ardından Aliefendioğlu, Aliağa, Hasanağa ve Bahşiş Mahallelerine kadar uzanan grup yolunda yol yenileme çalışması yürütmüştü. Son olarak kırsal bölgede yer alan ve merkeze yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Kuşçular, Eminlik ve Emirler grup yolunda zemin iyileştirme çalışması yapan ekipler, 8, 5 kilometre uzunluğundaki yol üzerinde ikinci kat sathi asfalt kaplama çalışmasını kombi araçlar vasıtasıyla yerine getirdi.

Ekiplerin bölgede devam eden faaliyetleri kapsamında Emirler, Kozoluk ve Çokak Mahalleleri grup yolu da sathi asfaltla kaplanacak.

"Yol demek hayat demek"

Kuşçular Mahalle Muhtarı Ali Kütük, yollarının daha önce çok kötü durumda olduğunu ifade ederek, "Yollarımızın 3-4 seneden beri viran olan bir hali vardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi geldi, önce yamasını yaptı. Şimdi de üzerine asfalt döküyor. Başta Vahap Başkanımız olmak üzere bütün çalışanlara, emek edenlere teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Yol demek hayat demek. Yol olmadı mı gelen isyan, giden isyan. Şu an isyanımız bitiyor" dedi.

Eminlik Mahalle Muhtarı Kerim Özkan ise "Önceki hali bozuktu. Ama şu anda gördüğünüz gibi güzel oldu. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun diyorum. En son mahalle, grup yolu olarak geçiyor. Sağ olsun buradan başladılar, aşağıya Eminlik, Kozoluk, Emirler, Çokak'a kadar yapılıyor yolumuz" diye konuştu. Bölgede yoğun olarak hayvancılık yapıldığını kaydeden Özkan, "Yolumuz bozuk olduğu için sorun oluyordu. Ama şu an güzel oldu" ifadelerine yer verdi.

Yayın Tarihi: 1. 9. 2021 08: 23: 01

Kaynak: Habermetre

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