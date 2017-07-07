Büyükşehir'den Tarihe Sihirli Dokunuş

Denizli Büyükşehir Belediyesi, geçmişe tanıklık eden tarihi evleri restore ederek şehir yaşamına kazandırmaya devam ediyor.



Denizli mimarisini yansıtan tarihi evleri yıkılmak üzereyken şehir yaşamına kazandırmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, son olarak 1950'lerde inşa edilen tarihi Cezmi Ökten Evi'ni restore etti. Bugüne kadar Külahçıoğlu Un Fabrikası, Merzeci Un Fabrikası, İbrahim Çallı Sanat Evi, Konyalıoğlu Konağı, Balcı Evi, Sürücü Evi, Osmanbey Konağı, Adil Beştaş Evi gibi Denizli'nin yıkılmaya yüz tutmuş çok sayıda tarihi binasını kamulaştırıp, restore ederek kente kazandıran Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kez Atalar Mahallesi'nde yer alan Aydın Koruma Kurulu tarafından 2008 yılında tescil edilen Cezmi Ökten Evi'nin restorasyon çalışmasını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Koruma Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından yenilenen tescilli binanın yıpranan çatısı yenilendi, sıvaları tamir edildi, ahşap öğelerin orijinaline uygun olarak yeni doğramaları yaptırılıp montajları yapıldı. Binanın iç ve dış boyaları özgün olarak tamamlanırken, tarihi yapı orijinal haline getirildi.



"Geçmişimiz ile bağlarımızın güçlenmesini arzu ediyoruz"



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin geçmişle bütünleşen tarihi yapıları kente kazandırılması konusunda büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Bugüne kadar onlarca tarihi yapıyı yok olmaktan kurtardıklarını anlatan Başkan Osman Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin mimarisini korumak adına tarihi binaları yenileme çalışmalarını çok önemsiyoruz" dedi. Kente kazandırdıkları tarihi yapılarla geçmişi yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Geçmişimiz ile kökümüz ile bağlarımızın kopmasını değil aksine güçlenmesini arzu ediyoruz. Tarihi evlerimizin ayakta kalmaya devam edebilmesi için de bu binaları vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. İnsanımızın tarih ile iç içe olmasını ve geçmişi ile bağlarının bu vesile ile daha da güçleneceğine inanıyoruz" dedi. - DENİZLİ