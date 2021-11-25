Büyükşehir'den muhteşem şiir gecesi

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İbrahim Sadri ile Şiir Vakti" adlı programda sanatseverler, dolu dolu bir sanat gecesi yaşadı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca gerçekleştirilen etkinlikte Sanatçı ve Şair İbrahim Sadri, en güzel şiirlerini sevenleriyle birlikte okudu. Sanat şehri Erzurum'da bulunmaktan ötürü duyduğu memnuniyeti ifade eden İbrahim Sadri, kentteki kültür ve sanat hayatına sunduğu katkıdan ötürü Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, programda yaptığı konuşmada, şiirin önemini anlattı. "Medeniyetlerin sözü tarih boyunca hep şiirle yücelmiştir" diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: "Sümer tabletlerinden, Fahri Kainat Efendimiz, Sevgili Peygamberimizi öven Kaside-i Bürde'ye, Dede Korkut hikayelerinden Homeros'un destanlarına kadar söz her zaman şiirin büyülü kanatlarıyla yükselmiştir. Şiir insanlığın en güzel sesidir ve bu güzel sesler içerisinde medeniyetimizin eşsiz bir yeri vardır. Nice şairlerimiz hüzünlerimizi ve sevinçlerimizi mısra mısra geleceğe taşımışlardır. Yakın zamanda ebediyete yolcu ettiğimiz Üstad Sezai Karakoç'un mısralarıyla nice nesiller yetişti. Şiir ve söz hem kültürün en değerli taşıyıcısı hem de ruhlara işleyen özelliğiyle oldukça önemlidir. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanat alanında inşa ettiğimiz kültür ve sanat merkezleri, Gençlik Aktivasyon Merkezleri, Bilgi Evleri, Kütüphaneler ve daha birçok yatırımlar var. Bizler daima ahlaklı ve bilgili nesiller yetiştirmenin niyetindeyiz. Bu niyetimizi aşikar kılmak içinde programlar tertip ederek, toplumda örnek olmuş sanatçılarımızı şehrimizde ağırlıyor ve gençlerle buluşturuyoruz. İbrahim Sadri Beyefendi de şiirleriyle bir neslin yetişmesinde emeği olan bir sanatçımızdır. Kendisini şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Kendisi son yirmi beş yılımızda şiirleri ve albümleriyle duygularımıza tercüman olmuştur. Bugüne kadar ki kültür ve sanat dünyamıza katkılarından ötürü kendisine teşekkür ediyorum." - ERZURUM