Büyükşehir'den Kur'an-ı Kerim Kursuna Katılan Öğrencilere Özel Gezi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaz etkinlikleri kapsamında Kur'an-ı Kerim kursuna katılan öğrencilere yönelik gezi programı düzenlendi. Öğrenciler, müzeler ve tarihi mekanları yakından görme şansı buldu

Yaz tatilini Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek geçirmek isteyen öğrencileri unutmayan Büyükşehir Belediyesi, kursa katılan 1463 öğrenci için 24 Temmuz 2018- 09 Ağustos 2018 tarihleri arasında özel bir gezi programı hazırladı. İmam Çağdaş Cami Kur'an Kursu, Hafızoğlu Cami Kur'an Kursu, İmam Ukkaşe Cami Kur'an Kursu, AYDER Vakfı, Anadolu Tevhid Vakfı, Geylani Cami Kur'an Kursu ve Dr. Oya Lutfü Büyükuncu Cami Kur'an Kursu'na katılan öğrencilere dönük şehir tanıtım gezileri organize eden Büyükşehir, öğrencileri ödüllendirdi.

Programla, Müzeler kenti olma yolunda önemli adımlar atan Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren müzeler ziyaret edildi. Bu çerçevede, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Kültür Yolu, Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panorama Müzesi, Hamam Müzesi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Kendirli Gazi Kültür Merkezi, Bey Mahallesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Atatürk Anı Müzesi, Ali İhsan Göğüş Müzesi ve Bayazhan Kent Müzesi'ni gezen öğrenciler, yaşadığı kentin değerleriyle tanıştı.

Öte yandan, Kur'an-ı Kerim Kursuna devam eden öğrenciler için gezilerin devam edeceği açıklandı. - GAZİANTEP