Büyükşehir'den evi yanan Fatma Teyze'ye konteyner ev

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesi'nde evi yanan Fatma Balıkçı'ya konteyner ev desteğinde bulundu.

Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesi'nde elektrik kablosundan çıkan yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen Fatma Balıkçı'ya, Antalya Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ve Fen İşleri Dairesi Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından içinde tuvalet, banyo ve mutfak bulunan konteyner ev vinç yardımıyla yanan gecekondunun yerine monte edildi. Büyükşehir ekipleri öncesinde yanan evi yıktı ve konteyner için zemin düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

"Kış günü evsiz kalmadım"

Yangında bir oğlunu kaybettiğini ve iki torunuyla baş başa kaldığını söyleyen Fatma Balıkçı, "Eşimi 9 sene önce kaybetmiştim, yangında da oğlumu kaybettim. Evsiz kaldım. Kış günü torunlarımla soğukta dışarıda kalmadım" diye konuştu.

"Allah razı olsun"

Yeşildere Mahalle Muhtarı Hasan Ali Hakikat, "Mahallemizde ikamet eden Fatma Balıkçı 'ya ait gecekondu yanmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e başvurduk, kendisi de gereken ne varsa yapılacağını söylemişti. Bugün de Allah razı olsun konteyner ev monte edildi. Fatma Teyzemi kış günü evsiz kalmaktan kurtulmuş oldu" şeklinde konuştu. - ANTALYA