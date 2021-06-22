Büyükşehir'den Dünya Müzik Günü Kutlaması
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Büyükşehir'den Dünya Müzik Günü Kutlaması

Büyükşehir'den Dünya Müzik Günü Kutlaması
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Büyükşehir'den Dünya Müzik Günü kutlaması5 farklı noktada eş zamanlı konser düzenlendiAntalya Büyükşehir Belediyesi, 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nü 5 farklı noktada konserlerle kutladı.

Büyükşehir'den Dünya Müzik Günü kutlaması

5 farklı noktada eş zamanlı konser düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nü 5 farklı noktada konserlerle kutladı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte müziğin coşkusu parklara ve meydanlara taşındı.

1981 yılında Fransa'da başlayan ve günümüzde yüzlerce ülkede kutlanan Dünya Müzik Günü'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi de 'herkes için müzik' anlayışıyla ücretsiz konserler düzenledi. Konserlerde profesyonel müzik gruplarının yanı sıra, pandemi nedeniyle sanatlarını icra edemeyen yerel sanatçılar da sahne aldı. Müziğin coşkusuna kendini kaptıran Antalyalılar eğlenceli saatler yaşadı.

MEYDAN VE PARKLARDA COŞKU

Muratpaşa Yalım Park, Kepez Duraliler Parkı, Konyaaltı Kent Meydanı, Kepez Antkoop Zafer Parkı ve Konyaaltı Beach Park Varyant Meydanı'nda eş zamanlı başlayan konserler saat 21. 00'e kadar devam etti. Meydan ve Parkları dolduran Antalyalılar şarkılara eşlik ederken keyifli görüntüler ortaya çıktı.

5 FARKLI NOKTADAN CANLI YAYIN

Konyaaltı Beach Park Varyant Meydanı'nda sahne alan Trio Patara Grubu başta olmak üzere konserde sahne alan sanatçılar dinleyenlere müzik ziyafeti yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği konserlerde 5 farklı noktadan sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın da gerçekleştirdi. Konserlere ulaşamayan vatandaşlar sosyal medya üzerinden konserleri izleme fırsatı buldu.

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Kaynak: Habermetre

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