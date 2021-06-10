Büyükşehir'den Demircili Muhtara taziye ziyareti
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Büyükşehir'den Demircili Muhtara taziye ziyareti

Büyükşehir'den Demircili Muhtara taziye ziyareti
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımları ve çalışmaları yerinde incelemek üzere Demirci'ye ziyarette bulundu.

Öztozlu ve ekibi, ilçe ziyaretinde kızını kaybeden Kasımfakı Mahalle Muhtarı Ahmet Dinçer'e taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları ve yatırımları incelemek üzere ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Öztozlu'ya Demirci ilçe ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay eşlik etti. Öztozlu, ilçe ziyaretinde ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Müdürü Gökhan Arslan'ı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Muhtara başsağlığı ziyaretinde bulunuldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Demirci ilçe ziyaretinde Kasımfakı Mahalle Muhtarı Ahmet Dinçer'e taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, MHP Demirci İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nurullah Akgün ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Müdürü Gökhan Arslan yer aldı. Geçtiğimiz aylarda yaşanan depremde kızı Seda Dinçer'i kaybeden Muhtar Dinçer'e, taziye ziyaretinde bulunan Öztozlu ve beraberindekiler başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Bültenler

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