Büyükşehir'den çiftçiye 70 bin dut fidanı daha Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma projeleri ile de zor günlerden geçen çiftçilere destek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda kısa zamanda büyük gelirler elde edilen ipek böcekçiliğini yaygınlaştırmak amacıyla çiftçilere bu yıl da ücretsiz olarak 70 bin dut fidanı dağıtıldı.

'İpek Böcekçiliği Geliştirme Projesi' ile zor günlerden geçen çiftçilere toplamda 250 bin dut fidanı ile destek olan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Eskişehir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce üreticiye 70 bin dut fidanı dağıttı. Unutulmaya yüz tutmuş ancak çiftçiye ek gelir sağlayacak olan ipek böcekçiliğini daha da yaygınlaştırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Yastıklama Tesisi ve İpek Böceği Bahçeleri de ilçelerde hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen dut fidanı dağıtım töreninde çiftçilerle bir araya gelen Başkan Büyükerşen, kırsal kalkınmaya destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Dut fidanı dağıtım törenine Koza Birlik Başkanı Ramazan Işık, Koza Birlik Genel Müdürü Aysel Akbaba, Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

Büyükerşen "Dünya ipek ticaretinde bir zamanlar en önlerde olan ülkemiz şimdilerde ilk 5'te dahi değil. Bir zamanlar ipeğin yakın Asya'daki merkezi olan ülkemizde maalesef bu iş yanlış devlet politikaları yüzünden bitme noktasına geldi. Büyükşehir Belediyesi olarak hem kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımıza ekstra gelir sağlamak, hem de yok olmaya yüz tutmuş ekonomik bir değerimizi yeniden ortaya çıkarmak için 2017 yılından beri Koza Birlik ile çalışmalar yapmaktayız. Birçoğunuz tarihi İpek Yolu'nu duymuştur. İpek Yolu, Çin'den başlayarak Akdeniz ve Anadolu üzerinden Avrupa' ya uzanan dünyaca ünlü bir ticaret yoludur. Eskişehir'de geçmişte, bu tarihi yolun Anadolu'daki önemli duraklarından birisiydi.

Çin Hükümeti, tarihi İpek Yolu'nu canlandırmak için büyük çalışmalar yapıyor. Bizim de Eskişehirliler olarak bu çalışmalardan payımıza düşeni almak, çiftçimize maddi gelir sağlamak için Eskişehir'in tarihi değerlerini bir bir ortaya çıkarmamız ve çıkarttığımız bu değerleri en iyi şekilde sunmamız, pazarlamamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak, 3 yılda dağıttığımız fidan sayısı 250 bini buldu. Türk tarımına katkımız sadece fidan bazında 7 Milyon TL" dedi.

'İPEK EVİ' PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

Kırsa kalkınmaya farklı projeler ile destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Büyükerşen, kadınlara ücretsiz ipek üretimi eğitimi verilecek 'İpek Evi' projesini hayata geçireceklerini ifade etti. Büyükerşen "Ülkemizdeki bu ekonomik gidişatı tersine çevirmek bizlerin elinde. Üreticimiz destek bekliyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen desteği her anlamda kendilerine sunmaya çalışıyoruz. Fide ve fidan desteğimizden memnun olan üreticimize bir müjde daha vermek istiyorum. Artık ücretsiz olarak vereceğimiz eğitimler ile de üreticilerimizi destekleyeceğiz. İpek Evi projemizi en kısa sürede hayata geçirerek, kadınlara Türk ipeğinden ürünler geliştirmeleri konusunda eğitimler vereceğiz. Dokuma tezgâhlarının da olacağı İpek Evi'nde kadınlarımız,% 100 Türk ipeğinden atkı, gömlek, kaşkol, kilim, kravat gibi piyasa da çok yüksek rakamlara satılan ürünlerle nasıl yapacaklarını öğrenecekler.Bu merkezde eğitimlerini tamamlayan kadınlarımız isterlerse evlerinin bir köşesine kuracaklarını tezgâhlarla üretimlerine devam edecekler. Yaklaşık 20 yıl önce başlattığımız ve başarı ile sürdürdüğümüz"Her Ev Bir Atölye Projesi" de böylelikle yeni bir boyut kazanmış olacak" dedi.

Koza Birlik Başkanı Ramazan Işık ise törende gerçekleştirdiği konuşmada "Tükiye'nin dört bir yanında Eskişehir'de yetişen dut ağaçları yer alıyor. 2017 yılından bu yana dağıtılan dut fidanları Türkiye'de ipek böcekçiliği adına büyük bir girişim oldu. Çiftçiye verdiği değer için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Büyükerşen'in konuşmasının ardından üreticiler fidanlarını teslim alarak hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: Bültenler