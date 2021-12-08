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Büyükşehir'den Aşkın Sesi Yunus Emre için özel etkinlik

Büyükşehir'den Aşkın Sesi Yunus Emre için özel etkinlik
Bültenler - Haberler | Güncel

Yetkin Dikinciler, Hakan Aysev ve Yaprak Sayar'ın katılacağı etkinlik, 12 Aralık Pazar akşamı Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yunus Emre'nin vefatının 700'ncü yıl dönümü ve UNESCO'nun 2021 yılını Yunus Emre Yılı olarak belirlenmesi kapsamında özel bir etkinlik düzenleyecek. "Aşkın Sesi" Yunus Emre konulu özel etkinlik, Kocaeli Kongre Merkezi'nde 12 Aralık Pazar akşamı 19.00'da gerçekleştirilecek. Etkinlikte usta tiyatro sanatçısı Yetkin Dikinciler, Opera Sanatçısı Hakan Aysev ve Türk Müziğinin güçlü seslerinden Yaprak Sayar, şef Tuluğ Tırpan yönetimindeki koro İle Yunus Emre'nin şiirlerinden oluşan besteleri seslendirecek. Aşkın Sesi Yunus Emre Özel etkinliğine vatandaşlar ücretsiz katılabilecek.

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