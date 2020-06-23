Büyükşehir'de tasarruf için malzeme transferi başlıyor
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Büyükşehir'de tasarruf için malzeme transferi başlıyor

Büyükşehir'de tasarruf için malzeme transferi başlıyor Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan karar sonrasında kaynakların etkin ve verimli kullanılması için Büyükşehir Belediyesi, EGO ve ASKİ depolarındaki kullanılmayan malzemeler, ihtiyacı olan birimlerle paylaşılacak.

23.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:13

Büyükşehir'de tasarruf için malzeme transferi başlıyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan karar sonrasında kaynakların etkin ve verimli kullanılması için Büyükşehir Belediyesi, EGO ve ASKİ depolarındaki kullanılmayan malzemeler, ihtiyacı olan birimlerle paylaşılacak. Bedelli ya da bedelsiz olarak birimlere dağıtılacak malzemeler sayesinde önemli oranda tasarruf sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, tasarruf sağlamak amacıyla kaynakların etkin ve verimli kullanabilmesine yönelik bir çalışma başlattı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ile EGO ve ASKİ Genel Müdürlüklerinin depolarında bulunan malzemeler, ihtiyacı olan birimlerle paylaşılacak.Yıllardır depolarda bekleyen temizlik malzemesinden araca, kıyafetten iş makinasına kadar çok sayıdaki malzeme bundan sonra dışardan alınmayarak tasarruf sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi, EGO ve ASKİ Genel Müdürlüklerinin depolarında kullanabilir durumdaki malzemelerin ihtiyacı olan birimlere bedelli ya da bedelsiz verilmesine yönelik çalışma, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Depolardaki malzemelerin ihtiyacı olan birimlere transferi konusunda tespit çalışması yaptıklarını belirten Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanları ve belediyenin diğer birim yetkilileriyle bir toplantı düzenledi.

Şeffaflık, ortak akıl ve kaynakların etkin ve verimli kullanımının Ankara Büyükşehir Belediyesinin en önemli kurumsal hedefi olduğunu vurgulayan Ünsal, şöyle konuştu:

"Ocak ayında bir çalışma başlattık. Bu çalışmayla Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO Genel Müdürlükleri depolarında bulunan malzemelerin ihtiyaçlara uygun kullanımını sağlamak istiyoruz. Konuyu Başkanımıza da ilettik, onayını aldık. Belediye Meclisinde de malzeme transferi kabul edildi. Buna göre Büyükşehir, ASKİ ve EGO'nun depolarında ihtiyaç fazlası olan, kullanılmayan malzemelerin ihtiyacı olan diğer birimlere bedelli ya da bedelsiz olarak devrini sağlayacağız. Biz bu çalışmanın iyi olacağını düşünüyoruz. Neticede bu kaynaklar hepimizin kaynağı, depolarda yıllarca kullanılmayan malzemeler var. Bunları kullanıma sunalım, ihtiyaçları karşılamaya sunalım istiyoruz."

Büyükşehir'de tasarruf için malzeme transferi başlıyor

Kaynak: İHA

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