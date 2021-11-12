Büyükşehir'de KVVK Komitesi Toplandı

MANİSA (Habermetre) - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( Kvkk ) kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal başkanlığında komite toplantısı yapıldı.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde komite toplantısı yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal başkanlığında yapılan toplantıya, Hukuk Müşaviri Av. Hamdi Çiyiltepe, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Harun Yıldız, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Sibel Alkın, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Sidar, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, toplantıda kişisel verilerin gizliliğinin, güvenliğinin sağlanması ve ilgili hukuki düzenlemelere uyumun öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Konuşmaların ardından komite ilgili gündem maddelerini görüşerek karara bağladı.

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