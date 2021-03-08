Büyükşehir'de Kadınlar Günü öne çıktı
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Büyükşehir'de Kadınlar Günü öne çıktı

08.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:42
Büyükşehir'de Kadınlar Günü öne çıktı

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayının ilk gününde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü konuşmaları gündem oldu.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayının ilk gününde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü konuşmaları gündem oldu.

Zeydan Karalar başkanlığında açılan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı birinci oturumunda Leyla Karakaş, Hülya Erdem, Firdevs Cingözler ve Elif Uzun birer konuşma yaptı. AK Parti'li Vedat Gündoğan, MHP'li Cemal Demirdağ ve İYİ Parti'li Recai Mercimek kadınlar günü nedeniyle kadınlara konuşmalarıyla destek verdiler.

Gündoğan, Hazreti Havva'dan başlayarak, tüm şehit annelerinin, Diyarbakır annelerinin ellerinden öptüğünü ifade ederek, tüm kadınların gününü kutladı.

Cemal Demirdağ da yakın tarihte terör saldırısı sonucu yaşamlarını yitiren kadın öğretmenlerinin isimlerini tek tek sayarak, bütün annelerin kadınlar gününü kutladı.

CHP'li Leyla Karakaş, kadınların yüzde 35'i fiziksel ya da sözel şiddete maruz kaldığını belirterek, "Biz 8 Mart'ı sadece kadınların yılda bir gün değil, sorunlar çözülene kadar her gün hatırlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle tüm söylem ve taleplerimize rağmen kadının toplumsal hayatta ve siyasette eşit temsiliyetli ve eşit kadın kotalarının olamayışının yeniden ve gerçekçi bir şekilde sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

CHP'li Elif Uzun da konuşmasına 8 Mart'ı bir kutlama olarak değil de anma şeklinde olması gerektiğini ifade ederek, "Ama mücadeleler sonucu elde edilen kazanımlarımızdan dolayı da kutlamalar haline dönüşebiliyor" dedi.

MHP'li Firdevs Cingözler, konuşmasının sonunda, "Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı kurulması yönünde kabul ettiğimiz öneri hala askıdadır. 65 günde 63 kadın cinayetinin işlendiği göz önünde bulundurarak, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığımızın bir an önce hayata gelmesini diliyorum" eleştirisinde bulundu.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, kadınlar için canla başla çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak kadınlar gününü kutladı.

AK Parti'li Şule Özülkü ise, "Kadınlara ne kadar hizmet edersek azdır. Duyarlılığımızın devam etmesi için kadın, kadın, kadın diyoruz" ifadesini kullandı.

Toplam 45 maddeden oluşan gündeme, 10 madde daha eklendi. İlk 9 madde teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek. - ADANA

Büyükşehir'de Kadınlar Günü öne çıktı
Büyükşehir'de Kadınlar Günü öne çıktı
Büyükşehir'de Kadınlar Günü öne çıktı
Büyükşehir'de Kadınlar Günü öne çıktı
Büyükşehir'de Kadınlar Günü öne çıktı
Büyükşehir'de Kadınlar Günü öne çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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