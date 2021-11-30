Büyükşehir Biyoekonomi Çalıştayı'na Katıldı

MANİSA (Habermetre) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in katılımıyla, 'Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Bir Dünya İçin Biyoekonomi Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştaya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da katıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in katılımıyla, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde 'Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Bir Dünya İçin Biyoekonomi Çalıştayı' düzenlendi. Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İlçe belediye başkan yardımcıları, ilçe kaymakamları ve ilgili kurumların müdür ve temsilcileri katıldı.

Oturum açılış konuşmalarıyla başladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İrem Deniz Can'ın yaptığı selamlama konuşması sonrasında çalıştayın açılış konuşmasını Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç gerçekleştirdi. Yapılan selamlama ve açılış konuşması sonrasında çalıştayın 1. oturumuna konuşmacı olarak katılan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevval Ulman, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hilal Betül Kaya Akkale ve Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Tuncay Topdemir, 'İklim Değişikliğinin Gıda ve Tarım Alanındaki Mevzuatlara Etkisi' üzerine konuşmalarını gerçekleştirdi.

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