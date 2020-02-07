Büyükşehir Belediyesinden 'Kenti Mis' temizlik kampanyası

07.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:30

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 10-14 Şubat tarihleri arasında kent merkezinde ve ilçelerde geniş kapsamlı bir temizlik etkinliği gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 'Kenti Mis' temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, öğrenciler, kadınlar ve dalgıçların katılımıyla çevredeki ve denizdeki çöpler toplanarak, kentin en işlek noktalarında sergilenecek.



Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı öncülüğünde ve farklı alanlarda çalışmalar yürüten daire başkanlıklarının desteğiyle 'Kenti Mis' ana temasıyla geniş kapsamlı bir temizlik etkinliği gerçekleştirecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 10-14 Şubat tarihleri arasında kent merkezinde ve ilçelerde gerçekleştirecek etkinliklerle temiz bir kent ve temiz bir deniz için farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.



Etkinlikler kapsamında Kent Konseyi, Mersin Üniversitesi, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla farkındalık çalışmaları ve kültürel aktiviteler gerçekleştirilecek. Öğrenciler, kadınlar ve dalgıçlarla çevredeki ve denizlerdeki çöpler toplanarak, kentin en işlek noktalarında sergilenecek.



Etkinliklerin başlayacağı 10 Şubat Pazartesi günü yaklaşık 100 öğrencinin de katılımıyla merkez Akdeniz ilçesi Atatürk Caddesindeki çöpler toplanacak. Büyükşehir Belediyesi Bandosu ile Çevre Koruma ve Kontrol, İtfaiye, Park ve Bahçeler Dairelerinden ekipler de etkinlikte yer alacak. Aynı gün ilköğretim öğrencilerine yönelik gün boyu tiyatro ve skeçlerle "Çevre Farkındalık Eğitimi" verilecek.



Etkinlik haftası boyunca Mersin Üniversitesi işbirliğiyle 10.00-18.00 saatleri arasında büyük bir alışveriş merkezinde Karikatür ve Heykel Sergisi beğeniye sunulacak. Atık hafriyat denetim ve deniz araçları ile deniz denetim faaliyetlerinin yanı sıra kentteki radyolarda farkındalığı arttıracak bilgilendirme programları yapılacak.



Aydıncık'tan kent merkezine 'temiz çevre ve temiz deniz' için çalışılacak



Etkinliğin ikinci günü kent merkezinin yanı sıra Aydıncık ilçesinde de bir dizi çalışma gerçekleşecek. Mersin Marinada dalgıçlar ile 09.00-12.00 saatleri arasında deniz dibi temizliği gerçekleştirilecek. Denizden çıkan çöpler etkinlik haftası boyunca marinada sergilenecek.



Aydıncık'taki Gilindire Aynalıgöl Mağarası civarında ise yöredeki kadınların katılımıyla çevre temizliği yapılacak. Aynı gün Mersin Kültür Park'ta Büyükşehir Belediyesinin çevre temizliği ve düzeninin sağlanmasında kullanılacak araçlar hizmete alınacak.



Kentin caddelerinde çevre temizliği için farkındalık



Çevre temizliği, üçüncü gün olan 12 Şubat'ta Çevre Mühendisleri Odası, Çevre Derneği ve çeşitli STK'ların katılımıyla İstiklal Caddesi boyunca sürdürülecek. Ayrıca temizlik esnasında cadde boyunca kültür-sanat etkinlikleri ve broşür dağıtımı yapılacak. Sakarya Caddesinden başlayacak etkinlik, Tren Garında gösteriler ve konserle noktalanacak. Mersin Üniversitesi Çevre Kulübüyle de aynı gün etkinlikler düzenlenecek.



13 Şubat Perşembe günü de Erdemli ilçesindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünde yaklaşık 50 ortaokul öğrencisinin katılımıyla Deniz Çöpleri ve Deniz Canlıları Üzerindeki Etkiler hakkında farkındalık eğitimi gerçekleştirilecek.



Sevgililer Günü sürprizleri



14 Şubat Cuma günü ise MESKİ, Mersin Kent Konseyi ve Mersin Üniversitesi ile gerçekleştirilecek etkinliklerin yanı sıra Kültür Park'ta 14 Şubat Sevgililer Günü sürprizleri yaşanacak. Ayrıca, Heliport girişinin karşındaki MEŞOT ve Toroslar Mesire Alanı arasındaki alanda fidan dikimi ve çocuklar için etkinlikler düzenlenecek. - MERSİN

Kaynak: İHA