Büyükşehir Belediyesi toplu yaşam alanlarına el dezenfekte üniteleri yerleştirdi Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla korona virüs salgınına karşı vatandaşların yararlanması için il genelinde toplu yaşam alanlarına el dezenfekte üniteleri yerleştirdi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla korona virüs salgınına karşı vatandaşların yararlanması için il genelinde toplu yaşam alanlarına el dezenfekte üniteleri yerleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinde hızla yayılan ve kentte de görülen korona virüs salgınına karşı şehir genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Salgının Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren toplu taşıma araçları, ticari taksiler, cadde ve sokaklar, kamu ve özel kuruluşlar başta olmak üzere kentin her köşesinde dezenfekte çalışmalarını başlatan Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla korona virüs salgınına karşı toplu yaşam alanlarına, kamu ve özel kuruluşlara el dezenfekte üniteleri yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesince hazırlanan el dezenfekte üniteleri, Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından Dicle Üniversitesi Hastaneleri, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, havalimanı, otogar, İŞKUR binaları, Kredi Yurtlar Kurumu yurtları, PTT şubeleri başta olmak üzere kentte hizmet veren tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlara bırakıldı.

Hastanelere gitmek zorunda kalan vatandaşlar başta olmak üzere toplu yaşam alanlarını kullananlar, Büyükşehir Belediyesinin ülkede ilk vakanın görüldüğü günden beri kentte çok önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydederek el dezenfekte ünitelerinin yerleştirilmesinden dolayı Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA