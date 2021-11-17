Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Vahşet Tanrısı'nı Sahneledi

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde yeniden yapılandırılan ve kadrosu güçlendirilen Şehir Tiyatrosu, Mersinli sanatseverleri birbirinden güzel oyunlarla buluşturuyor. Yeni sezonda hem yetişkinler hem de çocuklar için hazırlanan oyunlarla perdelerini açan Şehir Tiyatrosu, son olarak Yasmina Reza tarafından kaleme alınan "Vahşet Tanrısı" oyununun prömiyerini gerçekleştirdi.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve eşi Oya Gedik, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve çok sayıda sanatsever izledi. Sanatseverler, oyunu başarıyla sahneleyen tiyatrocuları dakikalarca ayakta alkışladı.

"Sanatseverlere sunmak istediğimiz çok güzel eserlerimiz var"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Şehir Tiyatrosu'nun yeni sanat sezonunda birbirinden güzel oyunlarla seyircilerin karşısına çıktığını ifade ederek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatromuz 2021-2022 sanat sezonunu bu ay açmış oldu. Siz değerli sanatseverlere sunmak istediğimiz çok güzel eserlerimiz var. Bizi takip edin. Hep sanatla kalın diliyorum. Tüm oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Bize bu olanağı sağlayan, sizlerle buluşmamıza fırsat veren Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e de öncü kişiliği sebebiyle buradan şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"Mersin izleyicisine binlerce kez teşekkürler"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, oyunun sonunda tüm ekiple birlikte sahneye çıkarak, seyirciyi selamladı. Atak, "Başta Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer olmak üzere tüm belediye çalışanlarına, bize destek veren herkese ve özellikle Mersin izleyicisine binlerce kez teşekkürler" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 17. 11. 2021 13: 53: 46

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