Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Haber
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel

Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

11.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:29
Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, "Diyarbakır hizmet bekliyor, Diyarbakır hizmeti hak ediyor ve Diyarbakır terör örgütü ihanetinin kaybettirdiği yılları ve zamanı kapatmak istiyor" dedi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile GENEL- İŞ sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü'nde yapılan toplu iş sözleşmesine Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Genel-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Kamuran Taş ile kamu kurum müdürleri ve işçiler katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Güzeloğlu Diyarbakır'ın hizmet beklediğini ve hizmeti hak ettiğini söyledi. Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır terör örgütü ihanetinin kaybettirdiği yılları ve zamanı kapatmak istiyor. Bizim insanımız artık hizmet istiyor, kadınımız hizmet istiyor, gencimiz hizmet istiyor ve ertelenmişlerle, ötelenmişlerle zaman geçirmek istemiyor. Bu insanımızın hakkıdır ve o hakkı Allah'ın izniyle sizlerin yardımı ile bunu Diyarbakır'a hizmet olarak vereceğiz inşallah hiç endişe edilmesin" diye konuştu.


"Şov yaparak değil, hizmet ederek milletin gönlüne gireceksin"


Diyarbakır'ın çöp meselesinin hala çözülemediğini kaydeden Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır'ın çöpü, hepinizin bildiği Karacadağ eteklerinde vahşi bir şekilde depolanıyor. Şuanda 7 milyona aşkın çöp var ve 1990'dan bugüne çöpler açığa döküldü. Bütün büyükşehirler, bırakın büyükşehirleri iller, bırakın illeri küçük ama büyük ölçekteki ilçeler bu meseleyi aştı geçti. Diyarbakır'a bunu reva gördüler ve bugüne kadar bunu bu haliyle getirdiler. Diyarbakır merkezde günde bin 300 ton çöp toplanıyor. İlin geneline bakıldığında bin 800 ton çöp bulunmaktadır. Bu çöplerin hepsi açığa savruluyor ve her esen rüzgar da, her oraya konan sonra buraya gelen kuşta hastalık var ve çocuklarımız için sağlıksız bir yapı var. Solunan her havada zehir var, gaz var ve kötü koku var. Şimdi sormak lazım değil mi? Hani insana saygı ve hani Diyarbakır'ın sevgisi, lafta değil özde seveceksin Diyarbakır'ı özde ve hizmet edeceksin Diyarbakır'ı. Şov yaparak değil hizmet ederek milletin gönlüne gireceksin. İdeolojik bezirganlığın peşinde değil, millete hizmete memurum ve millete hizmete mecburum diyerek millete hizmet edeceksin. Bizim yaptığımız budur ve yapacağımız şeyde ne olursa olsun yapacağız kitle sizsiniz ve sizlerle birlikte yapacağız bu işi inşallah Allah mahcup etmesin" diye konuştu.


Yapılan konuşmanın ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi Haber
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında Haber
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında
Koronavirüse yakalanan İranlı vekil hastalığı nasıl yendiğini anlattı Haber
Koronavirüse yakalanan İranlı vekil hastalığı nasıl yendiğini anlattı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş gurubu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş gurubu
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Arsenal, koronavirüse yakalanan Marinakis'le el sıkışan 4 isim olduğu için Manchester City maçının iptal edildiğini açıkladı
Arsenal, koronavirüse yakalanan Marinakis'le el sıkışan 4 isim olduğu için Manchester City maçının iptal edildiğini açıkladı
Trump 'Test yaptırmadım' diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor
Trump "Test yaptırmadım" diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesi ya da seyircisiz oynanması, şu an için söz konusu değil
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesi ya da seyircisiz oynanması, şu an için söz konusu değil
Hakkari'de ehliyet sınavında kopya düzeneği hazırlayan kişi suç üstü yakalandı
Hakkari'de ehliyet sınavında kopya düzeneği hazırlayan kişi suç üstü yakalandı
KKTC'de koronavirüs nedeniyle panikleyen halk marketlere hücum etti
KKTC'de koronavirüs nedeniyle panikleyen halk marketlere hücum etti
MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu
MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu
Adana ve Amasya'da peş peşe trafik kazaları: 5 ölü, 21 yaralı
Adana ve Amasya'da peş peşe trafik kazaları: 5 ölü, 21 yaralı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mülteciler konusunda AB'ye adım atma çağrısında bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mülteciler konusunda AB'ye adım atma çağrısında bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Hülya Avşar Gülben Ergen Defne Samyeli
Spor Podolski Emre Kılınç Gökhan Gönül Radamel Falcao Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İran Mart Futbol Koronavirüs
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 14:20:39. #1.15#