Büyükşehir Belediyesi bürokratları Tarsus'ta vatandaşlarla buluştu
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Büyükşehir Belediyesi bürokratları Tarsus'ta vatandaşlarla buluştu

22.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:52
Büyükşehir Belediyesi bürokratları Tarsus'ta vatandaşlarla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Tarsus'un dezavantajlı mahalleleri arasında yer alan Gazipaşa, ilçenin en kalabalık nüfusuna sahip olan Kırklarsırtı ve kent merkezindeki Kızılmurat mahallelerini ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Tarsus'un dezavantajlı mahalleleri arasında yer alan Gazipaşa, ilçenin en kalabalık nüfusuna sahip olan Kırklarsırtı ve kent merkezindeki Kızılmurat mahallelerini ziyaret etti. Büyükşehir bürokratları, muhtarlarla görüşüp mahallelerde esnafı ve vatandaşları dinledi, talep ve önerilerini aldı.

Büyükşehir Belediyesi bürokratları saha gezilerini sürdürüyor. Bürokratlar, bu kapsamda Tarsus'ta vatandaşlarla buluştu. Ziyaret programına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Gökbel ve Ali Rıza Özdemir'in yanı sıra daire başkanları katıldı.

Ziyaretlerin ilk durağı Gazipaşa Mahallesi oldu

Ziyaretlerin ilk durağı Gazipaşa Mahallesi oldu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, sorunları yerinde tespit etmek ve beklentileri dinlemek adına tüm daire başkanlarıyla birlikte bölge bölge çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Gazipaşa Mahallesi Muhtarı Aydın Kızıltaş da mahalle olarak en büyük sıkıntılarının altyapı olduğunu ifade etti. MESKİ tarafından projelendirilen çalışmaları umutla beklediklerini de belirten Kızıltaş, Büyükşehir bürokratlarının mahallelerini ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduklarını kaydetti. Ardından Büyükşehir heyeti, mahallede esnafla görüştü ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Büyükşehir bürokratları, nüfus bakımından Tarsus'un en büyük mahallesi olan Kırklarsırtı'nda da esnafı ziyaret etti. Heyet, Tarsus Makam Camii yanında bulunan meydanda kurulan dünyanın 70'inci, Türkiye'nin ise 4'üncü yeryüzü pazarındaki stantları ziyaret ederek, yöresel ürünleri tatma imkanı buldu.

Ziyarette; Kırlarsırtı Mahallesi Muhtarı Mehmet Cülük, Başkan Vahap Seçer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Daire başkanları ve genel sekreterler geldi. Muhtarlığımızda toplantı yaptık. Sorunlarımızı dinledile" dedi.

Tarihi Tarsus evlerine ev sahipliği yapan Kızılmurat Mahallesi'ni de ziyaret ettiler

Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının Tarsus'taki son durağı ise kentin en eski mahallelerinden biri olan ve tarihi Tarsus evlerine de ev sahipliği yapan Kızılmurat Mahallesi oldu. Heyet, Mahalle Muhtarı Duran Topçuparlak'ı ziyaret ederek, mahallede incelemelerde bulundu. Kızılmurat Mahallesindeki tarihi evlerin değerlendirilmesi ve burada bulunan meydanların canlandırılması için yapılabilecek çalışmalar konusunda ön inceleme yapan Büyükşehir bürokratları, Tarsus programının sonunda Büyükşehir Belediyesi tarafından Yarenlik Alanında düzenlenen "Hoş Geldin Bahar" konserlerine de katıldı. - MERSİN

Büyükşehir Belediyesi bürokratları Tarsus'ta vatandaşlarla buluştu
Büyükşehir Belediyesi bürokratları Tarsus'ta vatandaşlarla buluştu
Büyükşehir Belediyesi bürokratları Tarsus'ta vatandaşlarla buluştu
Büyükşehir Belediyesi bürokratları Tarsus'ta vatandaşlarla buluştu
Büyükşehir Belediyesi bürokratları Tarsus'ta vatandaşlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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