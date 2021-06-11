Büyükşehir Belediye Başkanları ve Yerel Yönetim Heyeti'nden Vali Canbolat'a Ziyaret
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Büyükşehir Belediye Başkanları ve Yerel Yönetim Heyeti'nden Vali Canbolat'a Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanları ve Yerel Yönetim Heyeti'nden Vali Canbolat'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Ali İnci, Mücahit Yanılmaz ve Mustafa Demir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sakarya Büyükşehir Belediye...

Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Ali İnci, Mücahit Yanılmaz ve Mustafa Demir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

Kaynak: Habermetre

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Büyükşehir Belediye Başkanları ve Yerel Yönetim Heyeti'nden Vali Canbolat'a Ziyaret - Haberler
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