Büyükşehir Başkan Danışmanı Ferhat Murat'tan CHP İl Başkanı'nın açıklamalarına yalanlama
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Büyükşehir Başkan Danışmanı Ferhat Murat'tan CHP İl Başkanı'nın açıklamalarına yalanlama

Büyükşehir Başkan Danışmanı Ferhat Murat'tan CHP İl Başkanı'nın açıklamalarına yalanlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ferhat Murat, "CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca'nın 'Bursa'yı soyup soğana çevirecekler.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ferhat Murat, "CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca'nın 'Bursa'yı soyup soğana çevirecekler. Alinur Aktaş, 15 milyon trafik cezası garantili EDS sistemi kuruyor' şeklindeki basın açıklaması tamamıyla gerçek dışıdır" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ferhat Murat, CHP İl Başkanı İsmet Karaca'nın iddialarını yalanladı. Murat, yaptığı açıklamada, "Bursa trafiğinin daha akışkan hale gelmesi amacıyla, seçim döneminde projelerimiz arasında yer alan, dünyanın ve Türkiye'nin pek çok gelişmiş şehrinde trafiğin düzenlenmesine yardımcı olan Elektronik Denetim Sistemi (EDS), Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Trafik Kontrol Merkezi (TKM) projeleri tek seferde 'hizmet alımı' yöntemiyle 30.06.2021 tarihinde ihale edilmiştir. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında EKAP üzerinden ilan edilerek tüm katılımcılara açık olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında KGYS ile tamamen Emniyet Teşkilatı'mızın kontrolünde olan mevcut sisteme, yeni noktaların eklenilmesi sağlanarak kamu güvenliğinin tesis edilmesi amaçlanmaktadır. Bu sistemin kurulum ve 10 yıllık bakım hizmetlerinin tamamı ihale kapsamı içerisinde yer almaktadır. Trafik Kontrol Merkezi marifetiyle Bursa'daki sinyalize kavşaklarda dinamik planlamalar yapılacak ve anlık yoğunluk ölçümleri ile kavşaklardaki bekleme süreleri önemli ölçüde azaltılacaktır. Böylece şehirde daha akıcı bir trafiğin oluşturulması sağlanacaktır. Ayrıca bu sistemde üretilen veriler şehir trafiğinin planlanmasında kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.

"İhale iddia edildiği gibi iştirakimiz BURFAŞ tarafından değil, ulaşım planlama, toplu taşıma, otopark gibi konularda faaliyet gösteren iştirakimiz BURULAŞ tarafından yapılmıştır." diyen Murat, "İhalenin BURULAŞ tarafından yapılmasının temel amacı; sistemin oluşturacağı mali kaynağın toplu taşımanın finansmanında kullanılması, dolayısıyla toplu taşımanın daha ekonomik hale gelmesiyle birlikte bireysel araç kullanımının azaltılmasıdır. İhale iddia edildiği gibi; yap işlet devret modeliyle değil, Kamu İhale Platformu'nda ilan edilerek 4734 sayılı yasa kapsamında açık ihale usulüyle yapılmıştır. İhale kapsamında, yüklenici tarafından hizmeti üretmek için kurulacak tüm tesis ve altyapı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. İhalede iddia edildiği gibi 15 milyon adet (veya yılda 1,5 milyon adet) ceza garantisi bulunmamaktadır. Öngörülen adette ihlal olmaması halinde eksik kalan kısmın ödemesinin yapılması da söz konusu değildir. Bu durumda yapılacak uygulama mevzuatta açıkça belirtilmiştir. Projenin temel amacı şehrimizde trafik kuralı ihlallerini sıfıra indirmektir. İhale kapsamında iddia edildiği gibi telefonla konuşma, sigara içme gibi haller denetlenmeyecektir. Proje kapsamında can ve mal güvenliğini tehdit eden ve trafiği olumsuz etkileyen; kırmızı ışık ihlali, hatalı parklanma, hız ihlalleri denetlenecektir. Yapılan bu denetlemelerin trafikte kurallara uyan hemşerilerimizi koruyacağı ve mutlu edeceği de tartışmasız bir gerçektir. Muhalefet partilerinin il başkanları tarafından sıklıkla başvurulan dezenformasyona ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik gerçek dışı iddialara itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Büyükşehir Başkan Danışmanı Ferhat Murat'tan CHP İl Başkanı'nın açıklamalarına yalanlama - Haberler
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