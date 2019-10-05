Büyükşehir, 3'üncü Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali'ne hazır

05.10.2019 14:47

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali'ne; milli dalgıçlardan Derya Can, Yaren Türk'le, 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Dünya 2'ncisi Sümeyye Boyacı ve 3'üncüsü Sevilay Öztürk katılacak.



Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından su sporları festivaliyle üçüncü kez taçlanacak Fırat'ın incisi Rumkale, yine uluslararası ve ulusal alanda gündemin ilk sıralarında yerini alacak. Spor kenti imajına yaraşır projeleri hayata geçiren Gazi şehir, iki yıl önce Milli Dalgıç Şahika Ercümen'in, 40 metre derinliğe daldığı Rumkale Su Sporları Festivali'yle yeni bir etkinliğe yelken açtı! Büyükşehir Belediyesi'nin önderliğinde, tüm Dünya'ya denizin olmadığı yerde su sporlarının yapılabilirliğini ispatlayan kent, bu yıl üçüncü kez su sporları oyunlarıyla Rumkale'yi renklendirecek.



Tarihi Rumkale, Su Sporları Festivali çok sayıda yerli ve yabancı katılımcılara ev sahipliği yapacak. Kano, açık yüzme, dragon bot yarışlarının yanı sıra dalış, su kayağı, jet ski, wakeboard, flyboard ve DJ performansıyla dikkatleri üzerinde toplayacak olan festivale yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.



Kayıtlar devam ediyor



Öte yandan, "Rumkale Su Sporları Festivali" için sporcuların kayıtları devam ediyor. Bugüne kadar yerli ve yabancı 180 sporcunun kayıt yaptırdığı yarışmalarda; kadın ve erkekler 12 kategoride yarışacak. Festivalde; açık su yüzme yarışları, kano yarışları ile dragon bot yarışları yapılacak.



Rumkale hakkında



Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Kasaba köyünün yakınında bulunan Rumkale, Antik dönemden günümüze kadar Şitamrat, Kal-a Rhomayta, Hromklay, Ranculat, Kal-at el Rum, Kal-at el Müslimin, Kale-i Zerrin (Altın Kale) ve Rumkale gibi birçok isimle adlandırıldı. Kale, Nizip-Birecik Barajı gölünün oluşmasıyla doğmuş bir yarımadada konuşlandı. Hz. İsa'nın havarilerinden Johannes (Yuhanna)'in Roma döneminde Rumkale'yi mesken yaparak kayadan oyma bir odada incilin nüshalarını çoğalttığı rivayet edilir. 1279 da kaleyi kuşatan Memluklular bu aşamada kaleyi zapt edemedi. Ancak Memluklu sultanı Melik el-Eşref 1292 de Rumkale'yi tekrar kuşatarak, Rumkale'nin fethi gerçekleşti. Sultanın emriyle Suriye naibi Sancar Suca tarafından tamir ettirilen Rumkale, Kal'at el Müslimin adını aldı. Daha sonraları Kale-i Zerrin (Altın Kale) olarak adlandırıldı. Rumkale Memluklular zamanında yeniden uç kalesi olarak kullanılmışsa da, eski parlak dönemini bir daha yaşayamadı. 1516 da Osmanlıların eline geçen Rumkale, Halep Eyaleti'nin Birecik Sancağı'na bağlı bir kaza haline getirildi. 17'nci yüzyılda Evliya Çelebi, Rumkale'nin bir tepe üstünde sağlam bir kale olduğunu, dışarıda camii, hanı, hamamı ve küçük bir çarşısı bulunduğunu belirtir. Katip Çelebi de burasının bahçe ve meyvelerinin bolluğunu vurguladı. Rumkale; üç yanı zümrüt yeşili göl ve bunu çevreleyen dik, sarp kayalıklı tepelerle çevrili doğa ve insan harikası bir yer olarak tanımlanır. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA