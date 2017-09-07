Büyükşehir 25 Bin Bebeğe 'Merhaba' Dedi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un talimatıyla 2014 yılında hayata geçirilen Merhaba Bebek Projesi hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Beyaz Masa ekipleriyle Merhaba Bebek Projesi kapsamında yaklaşık 25 bin bebeğin yanında yeraldı.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un talimatıyla 2014 yılında hayata geçirilen Merhaba Bebek Projesi hız kesmeden devam ediyor. Balıkesir il genelinde bebek sahibi olan ailelerin heyecan ve sevinçlerine ortak olan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yanında yeralıyor. Bazı ziyaretlerde Başkan Uğur'da yeralırken vatandaşların mutluluklarını paylaştı.



Yenidoğan bebek ziyaretleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa ekiplerince yapılırken, Balıkesir merkez ve 20 ilçede her yenidoğan bebeğe titizlikle hazırlanan paketler güler yüzlü personelimiz ile aynı titizlikle ailelere ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerini yüz yüze karşılarında gören aileler de memnuniyetlerini dile getiriyor.



Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanmış hediye paketlerini hastanede doğum yapan vatandaşlarımıza aynı gün ulaştıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi beyaz masa ekipleri, hastanede ulaşılamayan aileler için de ev ziyaretleri düzenleyerek paketlerin ulaşımını sağlıyor. ve her yeni doğan bebeğe merhaba diyor.



2014 yılından bugüne kadar devam eden Merhaba Bebek Projesi ile yaklaşık 25 bin bebek ve ailesi ziyaret edildi. - BALIKESİR